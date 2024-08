"¿Quién agarró un teléfono que no es suyo?": el mal momento que vivió Matías Alé durante su cumpleaños

Tras su participación en un Sol para los chicos, el mítico programa que emite El Trece una vez al año con el fin de recaudar fondos para UNICEF, el pasado martes 13 de agosto, Matías Alé festejó su cumpleaños número 47 en un restaurante de Palermo, donde reunió a sus amigos más íntimos y su prometida, Martina Vignolo, con quien contraerá matrimonio en octubre de 2025. Pero no todo fue felicidad, ya que el festejo se vio empañado por un mal momento.

El mediático llegó a su fiesta vestido como El Jocker de Joaquín Phoenix. Sobre una tarima, realizó un show para sus invitados, donde también presumió a su pareja. Fue allí cuando uno de los presentes reveló que le habían robado su celular: "Fíjate si no se cayó en algún lado...", dijo, preocupado. En ese momento, la víctima aseguró que se lo habían sacado de la mesa. "A ver si alguien se agarró un teléfono... ¿no está en la bolsa?", insistió el cumpleañero.

Matías Alé llegó vestido del Joker a su cumpleaños numero 47

Matías Alé preguntó a sus conocidos al respecto y se mostró indignado ante el hecho de inseguridad: "Chicos, ¿alguien que haya agarrado un teléfono que no sea el suyo? Somos todos conocidos, así que no creo que haya sucedido... somos todos amigos", comentó el actor visiblemente incómodo por la situación. Luego llevó tranquilidad a la víctima y aseguró que el bar tenia cámaras, por lo que se sabría quien era y lo recuperarían.

Nahuel Saa, quien interpreta a La Criti, compartió imágenes del cumpleaños. No solo mostró al ex de Graciela Alfano abriendo sus regalos, muy emocionado por recibir una camiseta de Boca, sino que además retrató el momento de indignación que empañó el festejo: "Se robaron un celular en medio del cumpleaños de Matías Alé", escribió en la historia.

Luego del incidente, la velada siguió su rumbo y contó con varias tortas. Por un lado, dos de ellas decoradas con los números 4 y 7, respectivamente, formando así, la edad que el actor celebró durante el festejo junto a sus familiares, amigos y colegas. Además, hubo otras tres tortas cuyas silabas decoraban la parte superior y formaban su nombre: Matías.

Compromiso de Matías Ale

En los Premios Martín Fierro Federal el mediático ganó en la terna Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que condujo en la televisión de Villa Carlos Paz. Fue cuando recibió el premio que decidió dar unas palabras de agradecimiento y pedir la mano a Martina Vignolo.

En el escenario y en plena gala Matías Alé cumplió su promesa: "Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo". Con un vestido negro y conmovida, la joven de 22 años se unió al actor y él les pidió a los espectadores que le den unos minutos más para hacer su pedido: "Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?", repitió. La joven no lo dudó ni un segundo y afirmó ante la inesperada propuesta.