Quién es la DJ que le gritó "rosca floja" a Robertito Funes: el notero la cruzó y todo terminó en un inesperado papelón

Argentina estaba de fiesta en Atlanta, la Selección acababa de meterse en la final del Mundial 2026 y las calles eran una auténtica locura. Pero en medio de los festejos, Roberto Funes Ugarte terminó protagonizando su propio partido aparte. El periodista de LN+ escuchó un insulto durante un móvil, decidió ir a buscar a la responsable y terminó protagonizando un cruce que, lejos de dejarlo como el gran ganador de la noche, lo convirtió en tendencia por motivos bastante menos agradables.

Funes Ugarte realizaba uno de sus clásicos móviles: mucha energía, voz ronca y la misión de meterse entre los hinchas para mostrar la celebración desde adentro. En pantalla aparecían títulos como "Argentina a la final", "El partido del siglo" y "Vamos por el bicampeonato". Hasta que, en medio de una entrevista, un grito desde lejos cambió todo. "¡Rosca floja!". Robertito frenó la transmisión en seco. En vez de seguir con los festejos, pidió que la cámara buscara a la mujer que había lanzado el comentario. "Aquella, mirá, mostrala acá. Vení, hacé una cosa, pará. Vení, mirá, vamos a hacer una cosa porque esto...", lanzó mientras se acercaba.

Y ahí empezó el papelón. El periodista llegó hasta la joven y la encaró frente a las cámaras. "¿Vos me decís rosca floja? ¿Y a vos quién te pagó el pasaje?", le preguntó. La mujer respondió que se lo había pagado sola. Pero la respuesta no pareció conformar a Funes Ugarte, que continuó con el reproche: "Sos canchera para insultarme, pero no te la bancás". A partir de ese momento, el cruce se metió de lleno en el terreno político, una cancha en la que Robertito suele moverse con comodidad y donde también suele cosechar buena parte de sus críticas. "¿De dónde venís vos? ¿Qué sos, una kukita? ¿Sos una cucarachita que venís acá?", disparó.

Mientras la joven intentaba disimular la incomodidad sumándose a los cánticos de los hinchas y tapándose la cara con la bandera que llevaba sobre los hombros, el periodista siguió cargando contra ella: "¿Venís a Estados Unidos con iPhone y todo, no?". Desde el estudio, Esteban Trebucq seguía la escena en vivo y hasta se sumó al intercambio. En un momento sugirió preguntarle de qué trabajaba y la producción volvió a enfocar a la joven, que ya hacía todo lo posible por esconderse. En medio del tumulto, un hincha aportó otra frase picante: "Esta tiene la camiseta argentina pero es inglesa".

Tayhana, una DJ, productora y beatmaker nacida en Caleta Olivia

Pero el episodio no terminó ahí. Ya con la mujer alejándose, Funes Ugarte siguió hablando frente a cámara. "Es una pobre chica", dijo. Y enseguida agregó: "Habría que preguntarle de dónde saca la plata para venir, ¿no?". Cuando desde el estudio le preguntaron si la joven había gritado "Cristina libre", el periodista respondió que sí y volvió a cargar contra ella. "Primero y principal es una señorita, igualita a la otra que está presa", lanzó. Y, lejos de bajar la intensidad, remató: "Esta cucaracha con un celular de los más nuevos haciéndose la graciosa, me insulta a mí ¿y qué hace acá? Yo soy vendepatria, soy cipayo, ¿y me insulta ésta?".

El video tardó apenas minutos en circular por X. Y ahí apareció el segundo tiempo del partido, esta vez con Robertito como principal protagonista. El nombre de Funes Ugarte rápidamente se convirtió en tendencia, pero la mayoría de los comentarios estuvo lejos de respaldar su reacción. El argumento que más se repitió fue uno muy concreto: durante toda la cobertura había decenas de personas gritándole "rosca floja", pero el periodista eligió ir a enfrentar justamente a una mujer. "Qué raro que el rosca floja se le animó a una mujer y no a los 5000 tipos que le dijeron rosca floja. Muy de rosca floja", resumió un usuario.

Otro apuntó directamente al terreno político: "Igual a Milei, son malos con las mujeres nomás. Con los tipos que le dicen cosas queda mudo". También hubo quienes describieron el episodio directamente como una agresión: "Robertito Funes se enojó con una mujer argentina que le gritó 'Rosca Floja' durante un móvil en Atlanta y la increpó violentamente". Y, por supuesto, no faltaron las burlas: "Es Robertito Funes, alias Rosca Floja". Del otro lado, algunos usuarios defendieron al periodista y remarcaron que la joven había iniciado el conflicto con el insulto. "Se tapó la cara y se fue corriendo", escribió uno de ellos.

Tayhana, una DJ, productora y beatmaker nacida en Caleta Olivia

La mujer que quedó en el centro del escándalo fue identificada como Tayhana, una DJ, productora y beatmaker nacida en Caleta Olivia que hace varios años desarrolla su carrera artística en México. El insulto "rosca floja" no era completamente nuevo para Funes Ugarte. La expresión había quedado asociada a un episodio ocurrido en 2025, cuando un grupo de limpiavidrios lo hostigó en la vía pública luego de que se negara a pagarles. En aquella ocasión, uno de los hombres le había gritado la misma frase.

Pero Tayhana no es una desconocida en el mundo de la música. La artista santacruceña fue una de las fundadoras del colectivo artístico Hiedrah, se consolidó en la escena electrónica y llegó a trabajar en uno de los discos más importantes de Rosalía: Motomami. De hecho, fue la productora de "CUUUUuuuuuute", una canción que combina sonidos electrónicos, elementos de la música brasileña y una propuesta experimental.

Durante la gestión de Alicia Kirchner como gobernadora de Santa Cruz, Tayhana fue reconocida por su trayectoria y recibió un homenaje institucional por su aporte a la música. En aquella oportunidad destacaron que fue la única mujer entre los productores de las 16 canciones que integran Motomami. La artista comenzó su recorrido en la escena independiente argentina y luego se radicó en México, país que, según contó en distintas entrevistas, "la eligió" para continuar su desarrollo artístico.