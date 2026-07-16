"Calentá que entrás": arrancó la campaña para que Lali cante el himno en la Final, como lo hizo en Qatar

La Selección argentina de fútbol disputará una Final del mundo otra vez, tras haber obtenido su tercera estrella en Qatar 2022 y, fiel a su tradición cabulera, quiere mantener la mayor cantidad de costumbres similares a ese día, para tratar de repetir la coronación de gloria, que en este caso sería un bicampeonato histórico. Ese 18 de diciembre en el Estadio Lusail quien cantó el himno nacional fue Lali Espósito, y la campaña para que en esta oportunidad repita, ya comenzó.

"Calentá que entrás", fue la frase que publicó la cuenta de las fiestas Polenta, con una imagen de ella con el vestido negro ajustado con el que interpretó la canción nacional. Lo más sugerente fue la respuesta que dejó la popular artista: "LPM". La abreviatura no cerró ninguna puerta, sino que más bien abrió la posibilidad de que sea ella quien vuelva a ponerle voz al himno. Aunque la confirmación oficial todavía no llegó.

La publicación de las fiestas Polenta que comenzó la campaña para que Lali Espósito vuelva a interpretar el himno nacional en la Final del Mundial.

Tras la viralización del pedido, miles de cuentas salieron a respaldar la propuesta y a demandar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tome cartas en el asunto y que disponga que sea ella quien entone las estrofas sagradas. En todas las redes sociales, las publicaciones se multiplicaron para sumarse a la exigencia.

Las versiones acerca de que la decisión ya estaría tomada y que la AFA se habría hecho eco de los pedidos populares comenzó a tomar fuerza cerca del mediodía de este jueves y, sin confirmaciones oficiales, Lali ya estaría encaminada para interpretar el himno nacional. Los rumores inclusive hablan de que el seleccionado para hacer lo propio del lado de España sería Pablo Navarro.

La decisión de que la cantante argentina vuelva a cantar el himno también sería un nuevo revés para el presidente Javier Milei, quien la atacó de forma directa más de una vez y hasta llegó a bautizarla como "Lali Depósito". A su vez, ella nunca se quedó atrás en la rivalidad ni se mostró intimidada por la fuerte diferencia de poder que existe entre ambos, y se burló de él en canciones, videos y recitales.

La decisión de la AFA de apoyar a ella también significaría un nuevo gesto político contra el mandatario de La Libertad Avanza (LLA), luego de que los futbolistas de "La Scaloneta" salieran con la bandera de "Las Malvinas son argentinas", luego de la victoria ante Inglaterra. El Gobierno nacional había mostrado todo su antipatriotismo cuando acordó con la organización del encuentro la prohibición de cualquier referencia al reclamo nacional histórico de soberanía sobre estos territorios todavía tomados por Gran Bretaña.