Tragedia en la ruta 88: murió Anita Peralta Rondanina, la joven promesa del vóley que luchó cuatro días por su vida

La esperanza se apagó este jueves por la mañana. Ana Peralta Rondanina, la joven jugadora de vóley de 15 años que permanecía internada en grave estado tras un trágico accidente en la ruta provincial 88, murió luego de cuatro días de lucha. "Anita", como la llamaban sus familiares y amigos, falleció a las 7:50 en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde había sido trasladada tras el siniestro.

Murió Anita Peralta Rondanina, la joven promesa del vóley que luchó cuatro días por su vida

Su muerte enluta a Mar del Plata y Necochea, dos ciudades atravesadas por una noticia que golpeó con una fuerza enorme a la comunidad deportiva. "Era un tema que pegó mucho en la ciudad, está bastante mal la gente", aseguraron fuentes vinculadas al caso. Anita viajaba desde Mar del Plata hacia Necochea luego de haber participado en un torneo de la Asociación Marplatense de Vóley (AMV). La joven era jugadora del Club Once Unidos y regresaba junto a otros pasajeros en un Fiat Siena conducido por Santiago Juan Manuel Irigoyen, de 58 años, quien murió en el acto tras impactar de frente contra un camión frigorífico.

El choque ocurrió alrededor de las 20.30, a la altura del kilómetro 55 de la ruta provincial 88, cerca del paraje San José. El camión Iveco con semirremolque viajaba desde Rawson hacia Mar del Plata transportando pescado. Anita ingresó al HIGA con politraumatismos, un fuerte golpe en la cabeza y neumotórax. Su estado fue delicado desde el primer momento. Según fuentes oficiales, sufrió al menos dos paros cardiorrespiratorios y los médicos lograron revertir la situación. Uno de esos episodios habría durado alrededor de 25 minutos. La joven fue operada y permaneció internada en estado crítico durante cuatro días.

Afuera del hospital, su familia esperó con angustia. Su mamá, Andrea Rondanina, su papá, Juan Cruz Peralta, y su hermana Sofía se aferraron a la esperanza mientras miles de personas en todo el país se sumaban a las cadenas de oración. Incluso Las Panteras, el seleccionado argentino de vóley femenino, le enviaron un mensaje de apoyo a su madre. "Cuando pase todo esto, te queremos conocer", le dijeron en un audio. Pero este jueves llegó la noticia que nadie quería escuchar.

Murió Anita Peralta Rondanina, la joven promesa del vóley que luchó cuatro días por su vida

Desde el momento en que se conoció la gravedad del accidente, la comunidad de Once Unidos se movilizó para pedir por la recuperación de la adolescente. "Una oración, una intención, tu mejor energía. Unamos corazones por A.. Vamos, campeona, vos podés", había publicado el club en sus redes sociales. Horas antes, la institución también había difundido otro mensaje: "Hagamos una cadena de oración por A. Tuvo un accidente en la ruta volviendo de un torneo, ya la operaron pero necesita de nuestra fuerza y fe para que salga adelante".

La convocatoria se multiplicó entre jugadores, entrenadores, familias y clubes. Durante cuatro días, el mundo del vóley marplatense siguió con angustia cada novedad sobre la salud de Anita. La noticia de su muerte golpeó a toda la institución. "Con profundo dolor despedimos a Anita Peralta Rondanina, jugadora de nuestra familia del vóley", comenzó el mensaje de Once Unidos. "Hoy nos invade la tristeza por su partida, después de una inmensa lucha que afrontó con una fortaleza que siempre será recordada. Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amistades, compañeras, compañeros, entrenadores y a cada persona que compartió con Anita momentos dentro y fuera de la cancha", agregaron.

El club cerró el comunicado con una frase que resume el dolor de toda una comunidad: "Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra comunidad. Que descanse en paz". Anita, conocida también como "La Colito", se había sumado a Once Unidos en 2025 después de destacarse durante más de tres años en el Club Rivadavia de Necochea. En esa institución se consagró campeona de la Liga Necochense de Vóley en distintas categorías formativas y llegó a integrar la preselección bonaerense Sub-16.

Murió Anita Peralta Rondanina, la joven promesa del vóley que luchó cuatro días por su vida

También había sido ternada en 2025 para el premio Puente Colgante, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Necochea en la tradicional Fiesta del Deporte. En una entrevista con NecRadio 98.3, en septiembre del año pasado, había contado con la ilusión intacta: "El deporte me hace muy bien, nunca falto a entrenar y quiero llegar lo más lejos posible". Tenía apenas 15 años. Una vida por delante, una carrera que recién comenzaba y una pasión que la llevaba a viajar para jugar al vóley. Las causas del choque en la ruta 88 continúan bajo investigación. La otra jugadora que viajaba en el auto recibió el alta médica, mientras que una mujer adulta quedó bajo observación por una fractura de costilla. El conductor del camión frigorífico sufrió una fractura en una pierna.