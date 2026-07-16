Madonna celebró la victoria de Argentina sobre Inglaterra con un video hecho con IA donde abundan las expresiones de pasión

La solemne actuación de la Selección argentina de fútbol para imponerse 2 a 1 en la Semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra logró reivindicaciones de todo tipo y color, hasta de artistas emblemáticos como lo es Madonna, quien compartió en sus redes sociales un video deepfake hecho por el creador de contenido argentino conocido como Tutanka, quien realizó una modificación del videoclip de la flamante canción Confessions II - The Film, con futbolistas e integrantes del cuerpo técnico nacional, en clave gay y con un besazo entre Julián Álvarez y Enzo Fernández.

La reina del pop festejó, de esta manera, la victoria argentina que tanta pasión despertó y que tantas bocas cerró, por su contundencia y por haber sido clarísima en cuanto a decisiones arbitrales y futbolísticas. La elección, si bien seguro tuvo que ver por la canción y el video intervenido, no dejó de ser una demostración de alegría por el resultado obtenido por los actuales campeones del mundo.

El video subido por la cuenta @nosoytutanka de Confessions II - The Film está plagado de escenas fantásticas y muy reales, salvo por algunos momentos, como suele ser con la tecnología actual en este tipo de creaciones realizadas con inteligencia artificial. Las participaciones de -casi- todos los futbolistas del seleccionado, su entrenador Lionel Scaloni y hasta el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue completamente viral.

La recreación fake del video de fiesta gay de la canción mostró a un Lionel Messi en el centro de la coreografía, a un Emiliano "Dibu" Martínez cargado de swing y hasta a un Gianni Infantino, presidente de la FIFA, agarrado "por sorpresa" en un baño junto a Tapia y otra mujer. En un tramo, inclusive, el capitán de la Selección le toma la cara al director técnico, quien enseguida gira su rostro a cámara y lanza la frase estribillo de "everybody get up and dance".

Madonna compartió la creación de Tutanka de su video Confessions II - The Film, intervenida con IA para que los futbolistas de La Scaloneta estén.

Un Lisandro Martínez completamente en cuero es una de las escenas más sexys de la creación con IA, además de un Lautaro Martínez en la misma situación. Leandro Paredes mirá a cámara desde un mingitorio en el que luego aparecen otros como Giovanni Lo Celso, quien antes se muestra tomando un trago rojo en un vaso circular. La recreación la completan un Nicolás Tagliafico en pleno baile y un Alexis Mac Allister con tiras de cuero al estilo BDSM en su cuerpo.

El creador de contenido Tutanka tiene un largo recorrido en la realización de este tipo de contenidos, en los que suele siempre tener una mirada satírica de la política, con creaciones alrededor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el actual mandatario Javier Milei y otras figuras internacionales como el estadounidense Donald Trump. Que Madonna comparta sus creaciones, debe ser su mayor logro hasta el momento.