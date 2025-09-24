Quiso caranchear y no pudo: Milei buscó la foto con Messi en Nueva York, pero no la consiguió

En una jugada que ni el mismísimo Lionel Messi podría haber anticipado, el presidente Javier Milei se quedó con las ganas de obtener la codiciada foto con el astro del fútbol durante su visita a Nueva York. La imagen, que prometía ser un golazo político en plena campaña electoral, terminó siendo un tremendo offside.

Tras su reunión con Donald Trump, Milei puso toda la carne al asador para lograr el encuentro con Messi. La estrategia estaba clara: una foto con el ídolo deportivo podría ser el pase perfecto para ganar puntos en las elecciones de medio término del 26 de octubre. Pero Messi, fiel a su estilo de esquivar rivales y polémicas, le hizo un "sombrerito" al mandatario y dejó a su equipo gestionador mirando al horizonte.

Milei desde el Muro de los Lamentos

Según fuentes cercanas al entorno presidencial, la operación "Foto con Messi" llevaba más de 20 días en marcha. Karina Milei, Daniel Scioli y Gerardo Werthein estaban trabajando en la logística como si se tratara de organizar un Mundial. Pero ni las gestiones más exhaustivas ni los contactos con la AFA lograron que el capitán del Inter Miami cediera.

¿La razón? Messi dejó claro que prefiere mantenerse lejos de cualquier cuestión política, ya sea en Argentina o en el ámbito internacional. Y, aunque es un maestro en la cancha, fuera de ella también sabe identificar cuándo alguien quiere usar su imagen como bandera electoral.

Lionel Messi

La idea de Milei no era descabellada. Su visita a Nueva York coincidía perfectamente con el partido entre Inter Miami y New York City. Incluso se barajó la posibilidad de que el presidente asistiera al estadio para ver al rosarino en acción. Pero, al igual que muchos hinchas que sueñan con verlo jugar en vivo y terminan viendo los partidos por televisión, Milei se quedó con las ganas.

Mientras tanto, la delegación de AFA liderada por Claudio "Chiqui" Tapia sí logró reunirse con Messi y Rodrigo De Paul en un restaurante de Miami días atrás. Claro, ellos estaban celebrando el cumpleaños de Tapia, no gestionando fotos para campañas políticas.

Messi sí se reunió con Claudio "Chiqui" Tapia

En paralelo, no se descarta que Messi y Luis Suárez ofrezcan algún gesto conjunto relacionado con el Mundial 2030, donde Argentina, Uruguay y Paraguay serán anfitriones del torneo que celebrará el centenario del certamen.

Así que, mientras Javier Milei regresa a Argentina sin su ansiada foto y con una derrota en su visita a Nueva York, Lionel Messi sigue siendo el maestro de esquivar rivales no solo en el fútbol, sino también en la política.