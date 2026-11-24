El episodio de los perritos llegó en un momento incómodo para Robertito Funes Ugarte. El cronista todavía recibía cuestionamientos por el trato que tuvo con Joaquín, un empleado de un puesto gastronómico de Palermo, cuando La Nación publicó un nuevo capítulo de Huellitas: un video en el que Funes presenta a sus diez perros rescatados y cuenta cómo llegaron a su vida.

La publicación circuló en las plataformas del medio —entre ellas, sus cuentas en redes— como parte de un ciclo que ya estaba en su segunda temporada. El capítulo también destacó la tarea de Zaguates Refugio, organización que rescata y recupera animales en situación de calle.

Robertito Funes atacó a un trabajador

El contenido puede tener un propósito genuino y una causa valiosa; lo llamativo fue el momento: al mismo tiempo que el nombre del conductor seguía asociado al maltrato de un trabajador , apareció una versión televisiva suya rodeada de ternura perruna. ¿Un intento deliberado de lavar su imagen?

Sin embargo, en las redes sociales no se lo dejaron pasar: "Desde el discurso del perro de Nixon en el 52 en adelante el manual de lavado de imagen es siempre el mismo, te mostraron basureando a un laburante y a las 48 horas salís rodeado de perros rescatados (...) La verdadera empatía se mide con tus pares, sobre todo cuando están laburando y no tienen tu mismo poder. Manual básico de lavado de imagen, usar el efecto halo con perros rescatados para tapar un acto de clasismo y maltrato hacia un trabajador. La ética se demuestra con los iguales, no con las mascotas", expresó una usuaria y otro fue más escueto pero igual de claro: "Jajaja era como el señor Burns, le ponían perros para mejorar su imagen".

🐶 10 perros rescatados, 10 historias que emocionan. Robertito Funes Ugarte nos abre las puertas de su casa para presentarnos a sus diez perros y contar cómo llegó cada uno a su vida. Algunos fueron abandonados, otros sufrieron maltrato y varios estuvieron al borde de la muerte. Hoy, todos forman parte de lo que él llama su familia. En este nuevo capítulo de *Huellitas*, Robertito comparte las historias detrás de cada rescate y el vínculo especial que construyó con ellos. 🐾 *¿Alguna vez rescataste a un animal? ¡Contanos tu historia en los comentarios!* También queremos destacar el trabajo de Zaguates Refugio, una organización que desde hace más de 10 años rescata y recupera animales que viven en la calle. Si querés adoptar o colaborar, podés contactarlos en [@zaguatesrefugio](https://t.co/S1avROBTGI). #HuellitasSegundaTemporada @PoettArgentina @PersonalAr — LA NACION (@LANACION) November 24, 2026

Algunos internautas fueron más allá: "La persona mas hija de puta que vas a conocer sobreactúa amor por los animales, no falla", dijeron, mientas al politóloga Gabriela Ivy que opinó: "¿Cuánto pagó para que le laven la cara?"

Del "bobo importante" al video con los perros rescatados

El conflicto empezó durante un móvil de LN+ en la Fugazzeta Fest, en Palermo. Joaquín, ocupado atendiendo pedidos, le pidió al cronista "un momento, por favor". Funes reaccionó en vivo: "Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante".

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Después pidió a los televidentes que no fueran al puesto y reclamó que el dueño no contratara "gente como este". La escena se viralizó y generó críticas por el destrato y por el cuestionamiento público al trabajo del joven.

Joaquín negó la versión posterior de Funes sobre una supuesta frase que no habría salido al aire. "Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más, Robertito Funes miente en esta historia", dijo en una entrevista con OLGA.

Robertito Funes Ugarte - Joaquín

Tras el repudio, Funes publicó un descargo en el que sostuvo que el video no mostraba toda la conversación y dijo que el empleado había sido despectivo. Más tarde, en otro mensaje, habló de su trayectoria en los móviles y ensayó una disculpa condicionada: "Me corro de la situación y dije lo que dije. Lo poco feliz que había sido la situación, el momento feo, le pido disculpas a Joaquín si le molestó lo que dije".

También negó haber pedido que lo echaran y explicó su comentario sobre contratar a personas mayores: " Yo no pedí que lo echaran por supuesto , dije que había que contratar a gente, adultos mayores, gente más grande, que a veces tiene mejor trato. Yo entiendo que este chico estaba trabajando y tenía una presión tremenda porque tenía que vender, porque esa es la realidad".

Robertito Funes Ugarte

En el mismo descargo, Funes mencionó el crecimiento de la cuenta del emprendimiento tras la viralización: "Que, bueno, hoy por hoy ya tiene casi 200.000 seguidores después de este momento tan poco feliz". Luego remató: "Y bueno, el tiro salió por la culata, ¿qué vamos a hacer? La empresa llevó a 200.000 seguidores casi, han vendido bastante bien".

Al final, invitó a Joaquín a encontrarse con él en el Mercado de San Telmo: "Ya para dar el tema por terminado, le mando un abrazo enorme a Joaquín, espero que estés bien. Sos un chico muy joven, se te ve que sos talentoso porque armaste el food truck". Y añadió: "Yo, Joaquín, te mando un abrazo y te invito si querés venir acá. Estoy en el mercado de San Telmo que nos conozcamos, ¿te parece? Nos conozcamos de una manera mejor. Dale", pidió Robertito Funes.