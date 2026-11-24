La postal es indigna por lo que revela, no por lo exótico: en una carnicería misionera, dos pichones de paloma se ofrecían por $4.999 como alternativa para llenar la olla. El informe de Crónica puso el foco en un fenómeno que el cronista dijo haber visto en localidades como El Soberbio y 25 de Mayo. En redes sociales, algunos usuarios lo descartaron como una fake news. Pero el propio comerciante confirmó que vende esa carne y que hay quienes la compran por necesidad.

Mientras tanto, en Crónica estaba sentado como panelista el comunicador libertario Diego Recalde que opinó sobre la polémica y, en lugar de desmentir la oferta o detenerse en el motivo económico detrás de ella, reivindicó el consumo de esa carne: " En China lo comen. Debe ser riquísimo . Así como acá comemos yacaré, comemos rana. Yo comí yacaré y rana y me encanta".

Venden carne de paloma en Misiones

La frase puede sonar a defensa de la diversidad gastronómica, pero el contexto importa: la noticia no trataba de una curiosidad culinaria ni de un menú de lujo. Hablaba de una alternativa que, según el carnicero, algunos clientes eligen porque ya no les alcanza para comprar otras carnes.

El comerciante -también entrevistado por el equipo de Crónica- explicó por qué incorporó el producto: "Nosotros lo vimos como una alternativa; ahora vemos la paloma que parece caro pero es barato y es lo que la gente consume hoy, o sea, es una alternativa que es para llegar a fin de mes". No presentó la venta como una moda gourmet: habló de precios y de hogares que buscan qué poner en la mesa.

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También contó que al principio la novedad les produjo impresión, pero que la demanda existe: "Primeramente fue una novedad. A nosotros por ahí nos dio un poco de impresión al principio pero lo consumen porque no llegan a fin de mes ". Y describió para qué la usan: "Es lo que hoy pueden poner la olla y hacerse un guiso o hacer una salsa porque tiene gusto a gallina. El pollo es bien suave, gallina un poquito más fuerte, más oscura... pero pasa. Lo hacen por necesidad ".

El trasfondo económico también aparece en los números. Según el informe de CICCRA correspondiente a octubre de 2026, el consumo aparente de carne vacuna se ubicó en un equivalente anualizado de 44,5 kilos por habitante: una caída interanual del 11,2%, o unos 5,6 kilos menos que un año antes.

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Cabe destacar que es el registro más bajo en más de un siglo, desde 1914 y que la baja del consumo interno convive con un aumento del 6,9% en las exportaciones de carne vacuna entre enero y octubre, de acuerdo con los datos difundidos por CICCRA.