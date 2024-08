Roberto Piazza cuestionó fuertemente a Marley tras la denuncia: "No me sorprende"

En las últimas horas, Alejandro Wiebe, más conocido mediáticamente como Marley, se colocó en el ojo de la tormenta tras una denuncia de abuso sexual. Roberto Piazza fue contundente con su declaración al respecto y aniquiló, sin piedad, al conductor de Telefe.

Marley se encontraba atravesando un año de plenitud tras el regreso de Survivor, Expedición Robinson. A nivel personal también se encontraba en un momento de felicidad absoluta al esperar su segunda hija, a quien llamará Milenka. Sin embargo, en la última semana, Adrián Alfredo Molina expuso una supuesta situación de corrupción de menores, lo cual perjudica legalmente al comunicador conocido por realizar viajes por el mundo.

Marley recibe dos denuncias por abuso sexual y corrupción de menores

Marley negó esta versión y explicó que conocía a su denunciante, con quien mantuvo una relación amorosa cuando ambos eran mayores de edad. Según su versión, tiene las pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

Hay quienes creen en Marley y quienes apoyan al denunciante. Pero lo cierto es que en recientemente se sumó una nueva denuncia que complica aún más al empresario: Pasaron 16 años, mi memoria puede fallar en las fechas y en algunos datos, pero no olvidaré jamás el hecho de abuso", remarcó alguien que asegura ser un pianista internacional que mantuvo contacto con Alejandro, aunque prefirió dejar su identidad en el anonimato.

Roberto Piazza aseguró ver cosas por la cual no se sorprende de las denuncias en contra de Marley

Recientemente Roberto Piazza realizó diversas entrevistas donde fue consultado por las denuncias en contra del conductor. En el inicio de un diálogo con el programa Gossip, se dispuso a explicar el proceso que atravesó para sacar la Ley Piazza, dictada en el año 2011, aunque la polémica se trazó al final de la conversación cuando Fede Flowers le consultó: "¿Quisiera saber si a vos te sorprende un poco esta denuncia judicial?", quiso saber el panelista, lo que su entrevistado no tardó ni un momento en pensar su respuesta.

Aunque poco conoce al "intocable" conductor de Telefe, Piazza advirtió: " No, así de una te lo digo ", confesó con un tono burlesco que dejó boquiabierto al plantel de Gossip. Además se negó a seguir hablando al respecto y se mostró un poco enojado ante la situación: " No me pregunten más ", disparó.

Pese a que el diseñar no se quiso pronunciar al respecto, su indignación lo llevó a seguir opinando: " No me sorprende para nada, a esta altura de mi vida y después de todo lo que me pasó a mí y de todo lo que conozco y sé, no me sorprende para nada ", repitió en reiteradas oportunidades su desconfianza hacia el comunicador, siendo la derecha a los denunciantes.

Ley Piazza

Diseñador y creador de una fundación contra el abuso sexual infantil, el mediático luchó contra un aberrante hecho que viven miles de menores y que le tocó vivir a él mismo en primera persona. Según Wikipedia: "La Ley Piazza de 2011 es una reforma al artículo 63 del Código Penal Federal Argentino sobre los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia identificada como la ley número 26.705", en la misma se establece que los plazos deben empezar a computarse desde la mayoría de edad del denunciante.

Roberto Piazza habla sobre las dificultades a la hora de sacar la Ley que lleva su nombre