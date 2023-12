Ruidos molestos, gritos y fiestas descontroladas: María Becerra y la costosa denuncia de sus vecinos

De María Becerra se sabe que es una de las cantantes más queridas de América Latina, que es un personaje que hace reír y divertir a sus fanáticos, pero sobre todo que es una chica de barrio, nacida en Quilmes y muy aferrada a su familia, a sus costumbres y a su estilo de vida en Argentina.

Y, como la frase popular dice... "podés dejar el barrio, pero el barrio nunca te dejará a vos". En las últimas horas, la cantante no debe poder estar en paz por la cantidad de denuncias que recibió de sus coquetos vecinos de Vicente López, localidad bastante opulenta donde, al parecer, no están acostumbrados a recibir estrellas del pop.

Vicente López

Quien hizo estallar el escándalo fue el periodista Juan Etchegoyen que contó que varios vecinos de "la Nena de Argentina" le mandaron audios quejándose por la cantidad de ruidos molestos en la casa en la que vive María junto a su novio, el cantante J Rei. La situación es digna de una casa de superestrellas: música al palo, autos que van y vienen a diferentes horas y seguridad privada. ¡Los vecinos no la bancan más!

Se está poniendo en juego la permanencia de María en el barrio pues la comunidad vecinal de Vicente López le realizó una denuncia por "uso indebido del espacio público". Pero en vez de dar la cara y dialogar pacíficamente, prefieren tirar la piedra y esconder la mano. Etchegoyen contó: "Las personas que me mandan esto me piden reserva de identidad porque no quieren quedar expuestos con sus nombres".

María Becerra y su novio J Rei

La denuncia en cuestión tiene varias aristas, pero la más importante es el uso de la calle que realiza la cantante: "Vive con parte de su equipo o, por lo menos, hay muchos vehículos que dominan la cuadra", dicen los vecinos desconociendo que a Becerra la acompaña un equipo con múltiples áreas que sustentan sus shows. Además agregan: "Suben los autos a la vereda y los padres y madres con el cochecito no pueden pasar". ¿White people problems?

Como cualquier cantante exitosa, Becerra contrató un equipo de seguridad privada para cualquier tipo de problema que pudiera llegar a surgir. Sin embargo, no tuvo en cuenta que esta decisión también molestaría a los vecinos: "Alguien quiere estacionar en un lugar público y viene el seguridad de ella y le dice 'me comprometes, acá no podés estacionar'".

María Becerra

En los audios que mostró el periodista hay un vecino que reconoce estar "un poco" enojado con la situación: "Resulta que se mudó María Becerra acá al barrio, junto con su novio. Es una situación que no se aguanta, en un principio hubo un par de fiestas, un poco de ruido".

Los vecinos de María alegan que el problema en general son "los niños": "La verdad es que es una zona donde hay muchos colegios, gente que pasa caminando, chicos, cochecitos y se los ve esquivando por la calle porque están los vehículos cortando el paso peatonal".

María Becerra

Otro se animó a la indignación: "La verdad es que la situación no gusta, se comenta mucho eso por los grupos de WhatsApp del barrio, ya resulta una falta de respeto...".

Enojado (o enojada) cuestionaron a la cantante: "Es un barrio tranquilo, donde no hay conflictos entre los vecinos, lo bueno es que todo el mundo respeta al que tiene al lado", colérico, expresó: "En este caso no sé quién se cree. Yo entiendo que ella puede tener su casa, su tranquilidad, pero no tiene que molestar a los vecinos. Las reglas no son así y genera cierta disconformidad con la gente", terminó.

Multa: cuánto deberá pagar María por hacer "uso indebido del espacio público"

Es la Ley 4811/2013 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la que regula el uso del espacio público. Si la denuncia es real y se hace efectiva, la querida cantante podría pagar hasta 342 mil pesos de multa.

El Artículo 3.1.8. es el que lo dispone: "El/la titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa publicitario que cause un deterioro de los espacios públicos o de sus instalaciones y/o elementos, sean muebles o inmuebles o impidan su utilización por otra u otras personas será sancionado/a con multa de sesenta y ocho mil quinientas (68.500) a trescientas cuarenta y dos mil quinientas (342.500) unidades fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o inhabilitación".