Samuel L. Jackson tildó de "racistas" a los argentinos pero quedó en offside: los videos que demuestran lo contrario

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza deportiva. Como suele ocurrir cada vez que la Scaloneta ocupa el centro de la escena, también reavivó una ola de comentarios contra el país.

Durante el torneo hubo quienes señalaron a los jugadores por su temperamento dentro de la cancha y, tras la definición, volvieron a aparecer acusaciones generalizadas contra los argentinos, calificándolos de "racistas" o "violentos". Sin embargo, al mismo tiempo se multiplicaron testimonios de personas de distintos rincones del mundo que eligieron mostrar otra cara de la Argentina: la de un pueblo solidario, hospitalario y apasionado por el fútbol .

Samuel L. Jackson en el Mundial

La Selección de Lionel Scaloni volvió a dar una muestra de ese espíritu incluso en la derrota. Después de caer en la Final, los jugadores agradecieron el apoyo de los hinchas, hablaron del orgullo por el camino recorrido y destacaron el acompañamiento de un país entero.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Incluso antes de la final, varios futbolistas españoles habían hecho declaraciones apuntando contra el carácter del seleccionado argentino. Tras el partido, esas opiniones encontraron eco en redes sociales, donde volvieron a circular publicaciones que asociaban al país con el racismo .

Samuel L. Jackson llamó a Argentina "el país más racista"

Uno de los episodios que más repercusión generó fue el protagonizado por el actor estadounidense Samuel L. Jackson. El reconocido intérprete compartió en sus historias de Instagram una publicación realizada por la organización SEC Black Alumni Network, donde aparecía un montaje del personaje Stephen Warren, de Django Unchained, con la camiseta argentina.

La imagen iba acompañada por un mensaje que decía: "Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo , si no el más racista".

Llovieron las defensas a Argentina en los posteos de Samuel L. Jackson

Al tratarse de una historia de Instagram, los usuarios no pudieron responder directamente la publicación. Sin embargo, miles de argentinos se trasladaron a los últimos posteos del actor para expresar su rechazo. Publicaciones que habitualmente reunían menos de mil comentarios superaron rápidamente los tres mil.

Entre los mensajes con mayor repercusión podían leerse frases como: "No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso como tú se enamoró de la desinformación y decidió difundirla. Estoy realmente decepcionado"; " ¿Es ilegal informarse en Estados Unidos? "; "Rompiste mi corazón con tu publicación sobre Argentina. Te admiré toda mi vida" y también otros más duros, cuestionando la difusión de información falsa.

Pero mientras algunos elegían instalar estereotipos, desde distintos países comenzaron a viralizarse testimonios que mostraban una realidad completamente diferente. Uno de los videos más compartidos fue el de un grupo de hinchas peruanos que explicaban por qué alentaban por la Selección Argentina. La respuesta trascendió el fútbol y apeló a la historia compartida entre ambos países: "Nosotros estamos muy agradecidos también a la Argentina, nuestra segunda patria", afirmó uno de ellos. Otro agregó: "Todo Sudamérica con Argentina", recordando además el papel fundamental de José de San Martín en la independencia peruana.

Desde Europa también aparecieron voces que cuestionaron la catarata de críticas contra Argentina. Un creador de contenido español publicó un video que rápidamente se viralizó: "A todos los que se estéis riendo de los argentinos y estén repitiendo la gilipollez de Argentina, os recuerdo que a finales del siglo XIX, cuando España estaba hundida, este país le abrió sus puerta s", expresó.

❗️"A LA ARGENTINA LA ACUSAN DE RACISTA PORQUE NO LA COMPRENDEN. NO SABEN LO QUE ES ECHAR AL REINO DE ESPAÑA CON UN CORRENTINO CON REUMA"



Pedro Rosemblat afirmó que "el mundo no comprende a la Argentina" y cuestionó la imagen que, según él, se instaló sobre el país.



"Compraron... pic.twitter.com/8FVgm4nL7Z — Diagonales (@diagonalesweb) July 20, 2026

Y cerró con una reflexión que también fue ampliamente compartida: "Hay que saber perder, pero sobre todo hay que saber ganar".

Quizás una de las imágenes más emotivas llegó desde Bolivia. Mientras en algunos lugares del mundo se difundían videos quemando camisetas argentinas o celebrando la derrota albiceleste, un nene boliviano conmovió a miles de personas al confeccionar con su propia camiseta de la Selección y aprenderse el Himno Nacional Argentino para alentar al equipo de Lionel Scaloni como si fuera el suyo.

Cada vez que Argentina sale a jugar aparecen prejuicios, estereotipos y discusiones que exceden el fútbol

En medio del debate también aparecieron reflexiones desde la Argentina. El periodista Pedro Rosemblat sostuvo que muchas de las críticas parten de una mirada simplificada sobre la identidad nacional: "Compraron el verso de que la Argentina tiene una forma de ser inaceptable. Quieren domesticarte ", afirmó. Y concluyó con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: "Uno solo siente orgullo por aquellas cosas por las cuales nos quisieron hacer sentir vergüenza".

El Mundial 2026 terminó con la copa en manos de España, pero también dejó otra certeza: cada vez que la Argentina ocupa un lugar central en el escenario deportivo aparecen prejuicios, estereotipos y discusiones que exceden el fútbol. Sin embargo, junto a esas críticas también emergen miles de historias de personas que encontraron en el país un lugar donde fueron recibidas con afecto, que admiran su historia o que, simplemente, aprendieron a querer esos colores celestes y blancos.