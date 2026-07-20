Gustavo Méndez reapareció quebrado en llanto y hundió a Wanda Nara por acusarlo de "pedófilo"

La guerra mediática entre Wanda Nara y el periodista Gustavo Méndez cruzó una frontera de la que no hay vuelta atrás. Lo que comenzó como un chicaneo en redes sociales por la final del Mundial terminó en un llanto desconsolado y una promesa de batalla judicial sin precedentes.

Todo terminó de escalar cuando esta mañana, en el programa La mañana con Moria, el panelista se quebró en vivo tras las gravísimas acusaciones de la Bad Bitch, quien en plena madrugada de furia lo tildó de "pedófilo" ante sus millones de seguidores.

Gustavo Méndez

Visiblemente afectado y con los ojos empapados, Méndez no dudó en enfrentar la cámara para responderle directamente a la empresaria. La tensión en el piso de El Trece era total mientras el periodista recordaba el esfuerzo que le llevó construir su carrera y el impacto que estas palabras tuvieron en su círculo íntimo.

"A vos te lo voy a decir, Wanda Nara. Vos tenés familia y yo también tengo familia. Y este programa, todos los días a la mañana, lo ve mi mamá y yo tengo que estar hablando de esto. Culpa tuya. Y eso es un límite. Mi familia es un límite. ¿Me escuchaste?", lanzó vehemente.

Quebrado por la angustia, el panelista advirtió que no dejará pasar este ataque: "Yo estaba con mi novia y me dice, 'se fue a la mierda'. Voy a ir hasta las últimas consecuencias en contra tuyo, porque me costó un huevo llegar acá. Me formé, estudié, me cerraron las puertas mil veces. Y te metés conmigo, con los millones de seguidores que vos tenés y lo influenciable que sos".

Méndez, quien llegó a Buenos Aires "con un bolsito" desde el interior, reivindicó su formación profesional y arremetió contra la ligereza con la que Wanda lanzó la acusación de pedofilia tras su tuit sobre la "mufa" en la final.

Durísimo posteo de la Bad Bitch contra Gustavo Méndez

"Cuando las balas le pegan a mi familia, no me resbala. Voy a ir por todo, porque yo a vos no te hice nada. Yo hago periodismo, trabajo en un país con libertad, donde los derechos de la comunicación están en la Constitución. Estudié, me vine acá con un bolsito. Y no soy víctima de nada, me lo gané todo solo. Y te voy a ganar en la Justicia, porque todo me lo gané solo. Me acusaste de algo atroz, y te tenés que hacer responsable . Yo a vos no te acusé nada atroz", expresó mientras las lágrimas le impedían seguir hablando por momentos.

El periodista insistió en que su trabajo se basa en fuentes e información, algo que nada tiene que ver con la "atrocidad" que le adjudicó la conductora: "Llego informado al programa en el que me dan oportunidades. Y cuando vos, lastimás a mi familia, es un límite. Es muy grave. Te metiste conmigo, y no solamente conmigo, con mi familia de algo que yo jamás hice".

Wanda Nara

Ante el desborde emocional de su compañero, Moria Casán intervino para darle su apoyo y condenar la actitud de Wanda Nara: "Entendemos tu sensibilidad y tu emotividad. Y es muy grave esta acusación, es espantosa. Y hay que luchar. Sos un hombre que no ha cometido ningún delito y entendemos tu desborde, porque es una acusación que se pasa de rosca. No tiene nada que ver con un chisme de sábana y con cuernos", sentenció la conductora con su lengua karateka, marcando la diferencia entre el "chusmerío" y una acusación de carácter penal.