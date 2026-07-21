Del Dibu a Messi, los mensajes de la Scaloneta que demostraron por qué son heroicos: "Humildad y compromiso"

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 dejó una herida difícil de cerrar en la Selección Argentina. Después de casi dos meses de concentración, un recorrido que volvió a poner al equipo de Lionel Scaloni entre los dos mejores del planeta y la ilusión de conseguir el bicampeonato, el golpe fue tan duro como inesperado.

Durante casi 24 horas reinó el silencio. Mientras millones de hinchas inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo y agradecimiento, los futbolistas evitaron pronunciarse. Recién un día después comenzaron a aparecer las primeras publicaciones, atravesadas por el dolor, el orgullo por el camino recorrido y la promesa de volver a intentarlo.

El sentido mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

El primero en romper el silencio fue Lionel Messi, que compartió un mensaje en el que reconoció el impacto de la derrota, aunque también puso en valor todo lo conseguido por este grupo durante la Copa del Mundo: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

Las palabras del capitán marcaron el tono de las publicaciones que aparecieron durante las horas siguientes. Uno de los mensajes más comentados fue el de Lautaro Martínez. El delantero, segundo máximo goleador del ciclo de Scaloni con 40 tantos en 83 partidos, no pudo ingresar durante la final pese a que Argentina disputó el alargue y terminó con varios futbolistas al límite desde lo físico. En su publicación también dejó en claro el dolor por el resultado y el compromiso de volver a luchar por otro título.

Lautaro Martínez y su publicación tras perder la Final del Mundial 2026 contra España, sin haber entrado a jugar.

Otro de los referentes que eligió hablar fue Rodrigo De Paul, que apuntó al enorme pesar que sintió el plantel por no haber podido regalarle otra Copa del Mundo a los argentinos, aunque remarcó que el vínculo construido con la gente trasciende cualquier resultado: "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes".

En el cierre de su descargo también dejó un mensaje con destinatarios implícitos y cuestionó las críticas y las teorías conspirativas que circularon durante el Mundial: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo".

Otro de los posteos más esperados fue el de Enzo Fernández. El volante quedó marcado por la expulsión sufrida en la final, una acción que condicionó el desarrollo del partido. Sin embargo, lejos de enfocarse en esa situación, eligió destacar el orgullo de integrar este grupo y el respaldo incondicional que recibió la Selección durante toda la competencia: "Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos . Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso".

También dedicó unas palabras a los hinchas argentinos: "Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo".

Cristian "Cuti" Romero también dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión en las redes sociales. Una de sus frases fue interpretada por algunos hinchas como una referencia a las polémicas que rodearon la final y alimentó distintas teorías conspirativas: " Hoy toca levantarse. Volver a empezar . Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto".

Luego completó con la frase que más comentarios provocó: "Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre".

Por su parte, Leandro Paredes también expresó su tristeza tras la derrota y destacó el orgullo de haber vuelto a llevar a la Argentina a una final del mundo: "Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto".

Con el correr de las horas, los mensajes de los referentes de la Scaloneta fueron componiendo una misma idea: el dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato es enorme, pero también lo es el orgullo por un grupo que volvió a competir hasta el último partido del Mundial. Entre la tristeza, el agradecimiento a los hinchas y la promesa de volver a intentarlo, la Selección Argentina empezó a cerrar una página que todavía duele, pero que también volvió a confirmar por qué este equipo se ganó un lugar especial en la historia del fútbol.