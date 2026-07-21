Provocadora, la China Suárez se mostró con Icardi en medio del escándalo por el robo en la casa de Wanda

En las últimas horas, Wanda Nara quedó en el centro de la escena tras el robo que sufrió en su casa del Lago di Como mientras sus hijos estaban dentro de la propiedad y ella se encontraba en Nueva York trabajando en la final del Mundial 2026.

En distintos programas aseguraron que el entorno de Mauro Icardi cree que la conductora habría inventado el episodio. Sin embargo, la propia Bad Bitch contó en LAM que el futbolista siguió todo lo que ocurría desde la Argentina a través de las cámaras de seguridad de la casa.

Los hijos de Wanda Nara sufrieron un gran susto durante sus vacaciones

Incluso, reveló que Icardi quiso comunicarse con el personal de custodia que trabaja en Italia porque sospecha que alguien filtró la información de que la propiedad estaba ocupada únicamente por los chicos y que ella se encontraba en Estados Unidos.

En medio de esa situación, quien reapareció en las redes sociales fue la China Suárez. La actriz llevaba varias semanas sin publicar contenido y volvió con un mensaje dedicado al ¿ex? futbolista que no pasó inadvertido.

La provocadora historia de la China Suárez con Mauro Icardi

"La felicidad es que tu novio sea tu mejor amigo. Compartir momentos simples. Un ramen un lunes cualquiera. Una charla mirando las estrellas", comenzó enumerando algunas cuestiones de la cotidianidad.

"Reírnos como dos nenes de cualquier pavada. Abrazarnos fuerte en lo bueno y lo malo. Amo la familia que estamos formando ", siguió presumiendo que no paran de reír, junto a un emoji de corazón rojo y la mención a la cuenta de Mauro.

La China Suárez presumió a Mauro Icardi

La publicación de la modelo y actriz llamó especialmente la atención porque apareció pocas horas después de que trascendiera que el delantero había mantenido contacto con Wanda tras el violento episodio ocurrido en la mansión de Lago di Como.

En las redes sociales, el posteo generó un fuerte debate. Muchos usuarios cuestionaron el momento elegido por la China Suárez para compartir un mensaje presumiendo la familia que están formando, teniendo en cuenta que las hijas de Mauro Icardi, Francesca e Isabella, acababan de atravesar una situación de extrema tensión durante el robo.