Wanda Nara sospecha de una traición tras el robo en su mansión de Milán: "Conoce la casa"

Mientras el mundo contenía el aliento por la final entre Argentina y España, una pesadilla real se desataba en la mansión de Wanda Naran en Galliate, en las afueras de Milán. Un grupo de personas encapuchadas irrumpió en la propiedad con una precisión quirúrgica, llevándose un botín de objetos de valor, joyas y documentación clave, en un hecho que la empresaria y la policía italiana califican como un plan perfectamente orquestado desde adentro.

La tensión escala minuto a minuto a medida que se conocen los detalles del peritaje. Según las cámaras de seguridad, los tres ladrones no perdieron un segundo: sabían exactamente hacia dónde dirigirse dentro de una propiedad inmensa y laberíntica. Guido Záffora, panelista de DDM (América TV), reveló la sospecha más dolorosa que maneja la conductora: "Wanda Nara sospecha de alguien que ya conoce la casa. No habría sido al voleo para nada. Sospecha de alguien que ya conoce la casa y no solamente Wanda, sino la Policía".

Wanda Nara

La coincidencia entre los investigadores y la víctima es total. El propio Záffora reprodujo la lógica que siguen las autoridades italianas: "La Policía piensa que si en siete años nadie ingresó y cuando entran tres malhechores saben a dónde tienen que ir, la persona que ingresó o el plan fue fraguado por alguien que conoce la casa ". Los delincuentes esquivaron la custodia y fueron directo a la habitación principal, un lugar de difícil acceso, para llevarse pasaportes, relojes de lujo, permisos de viaje y carteras carísimas de la BadBitch.

Wanda Nara tiene de las carteras más caras del mundo

El ojo de Mauro Icardi: así se enteró del robo desde Argentina

En un giro cinematográfico, mientras Wanda estaba en Estados Unidos, Mauro Icardi se convirtió en testigo presencial del asalto a miles de kilómetros de distancia. El futbolista, que se encuentra en Argentina, siguió toda la secuencia del robo en tiempo real a través de las cámaras de seguridad en su celular.

Mauro Icardi

Al notar la presencia de extraños y ver a la policía interviniendo en la casa donde estaban sus hijos, Icardi no pudo contener la impotencia. Según confirmó la propia Wanda para desmentir versiones cruzadas, el delantero "estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Pidió hablar él con el custodio nuestro". Fue Mauro quien, desde el otro lado del Atlántico, intentó coordinar la seguridad mientras veía cómo su familia vivía momentos de absoluto terror.

Lo más dramático del episodio fue la situación de los hijos de la empresaria. Mientras veían la final del Mundial 2026 frente al televisor junto a su abuela, Nora Colosimo, los chicos se dieron cuenta de que había gente extraña en la vivienda: "Se encerraron mis hijos solos cuando empezaron a ver que en la casa había gente que no conocían", relató Wanda, dejando en evidencia el estado de shock de los menores, quienes pasaron de la euforia mundialista a la parálisis del miedo.

Wanda Nara y Nora Colosimo

La investigación sigue bajo secreto de sumario, pero Wanda Nara ya tomó una decisión: no descansará hasta saber quién fue el que "miró para otro lado" o entregó la llave de su intimidad a los delincuentes.