Por qué la derrota de la Selección en la final nos afectó tanto: "Una derrota para los argentinos se ve como un duelo"

La Selección Argentina perdió 1 a 0 ante España en el alargue de la final del Mundial 2026 y, para millones de hinchas, el golpe se sintió mucho más allá de una cancha. Tristeza, bronca, frustración, ganas de llorar y hasta la necesidad de encontrar culpables: la derrota volvió a dejar en evidencia el vínculo emocional que los argentinos construyen con el fútbol y con la camiseta nacional.

Por qué perder una final de la Selección puede arruinarnos el día

Pero, ¿por qué un partido puede arruinarnos el día si no conocemos personalmente a ninguno de los jugadores? Alexis Alderete (MP 85367), licenciado en Psicología, egresado de la Universidad del Salvador y especialista en Trastornos de Ansiedad y Entrenamiento en Habilidades, explicó el fenómeno y fue contundente: "Una derrota se ve de manera como un duelo". "Porque nosotros, como argentinos, compartimos una gran pasión y estamos involucrados emocionalmente, históricamente y socioculturalmente con el fútbol. Lo vemos como una situación de ascenso personal", explicó Alderete.

Y agregó: "Cada historia personal que hemos atravesado de manera positiva, negativa, está atravesada por la selección". El especialista sostuvo que la relación con el equipo nacional se construye desde la infancia, a través de la familia, los clubes y las experiencias personales. "Lo vemos como algo muy cercano a familiares, casi familiares a los jugadores, y entonces una derrota se ve de manera como un duelo", afirmó.

Después de una final perdida, las redes sociales se llenan de imágenes de hinchas llorando y de personas que admiten sentirse completamente bajoneadas. Para Alderete, esa reacción es absolutamente normal. "Es normal y esperable que sintamos tristeza y tengamos muchas ganas de llorar", señaló. Según explicó, el llanto aparece como la manifestación más visible de esa tristeza frente a una pérdida o a una situación que no salió como se esperaba.

Por qué perder una final de la Selección puede arruinarnos el día

El psicólogo también remarcó que muchos hinchas sienten que hicieron "todo lo propio" para acompañar al equipo. "Lo siento como un duelo, un duelo que no hice lo suficiente y que no es el resultado que yo esperaba", detalló. La interpretación personal, en ese sentido, resulta clave. "La tristeza aparece cuando una situación o un evento es perjudicial según como yo lo vaya interpretando", sostuvo.

La derrota ante España también abrió paso a las críticas contra los jugadores y el cuerpo técnico. Para Alderete, cada emoción tiene un impulso diferente y entenderlo permite explicar las reacciones que aparecen después de un partido tan importante. "La bronca está asociada al enojo, nos lleva a querer insultar, agredir, a recordar todos aquellos momentos negativos o de fracaso", explicó.

Y añadió: "Por eso se buscan justificativos de todo lo que hizo mal, de que no hizo lo suficiente, de echarle la culpa a alguien". La tristeza, en cambio, se expresa como un "bajón emocional", falta de energía y ganas de aislarse. La frustración aparece cuando el hincha siente que el resultado fue injusto. Y la desilusión tiene un componente particularmente fuerte: la sensación de que se hizo todo lo necesario y, aun así, la Selección no cumplió con las expectativas. "Una persona externa, en este caso, la selección, no cumplió con mis expectativas", explicó Alderete.

Por qué perder una final de la Selección puede arruinarnos el día

El problema, según su análisis, aparece cuando el hincha deposita en el equipo una responsabilidad que, en realidad, no le corresponde. En plena era de descargos instantáneos, insultos y acusaciones, el especialista fue tajante sobre la forma de procesar la bronca: "No es para nada saludable descargarse en las redes sociales la frustración, el enojo, o insultar con cualquier persona".

Según Alderete, esa conducta no libera la emoción sino que puede alimentarla. "Esto alimenta cada vez más el enojo o la bronca que uno esté atravesando", advirtió. Para gestionar la desilusión, la bronca o la tristeza, recomendó hacer "mindfulness de las emociones" y evitar ingresar en situaciones que puedan escalar hacia conflictos cada vez más complejos. La idea, en definitiva, no es negar lo que se siente. Es reconocerlo antes de que la emoción termine tomando el control.

¿Por qué, entonces, después de una derrota aparecen críticas tan duras contra determinados jugadores o contra el técnico? Alderete lo resumió de manera directa: "Para algunas personas siempre hay un culpable de lo que pasó". El especialista explicó que muchas personas no aceptan la realidad que están atravesando y buscan una explicación externa. Sin embargo, remarcó que la derrota debe ser aceptada como el resultado que fue y no transformarse en una búsqueda permanente de responsables. "Es el resultado que ocurrió, tanto en este momento como en la vida personal, y no echar culpables", sostuvo.

Por qué perder una final de la Selección puede arruinarnos el día

Alderete pidió dimensionar lo sucedido: "Es un evento más en la vida de la persona, que es un día, que es un momento, fueron 2 horas". Con el tiempo, el duelo puede ser procesado y la situación puede adquirir otra perspectiva. "Dentro de 4 años va a haber nuevas esperanzas por el resultado de la selección", recordó. La derrota ante España también dejó a muchos niños angustiados. Para Alderete, el rol de los padres resulta fundamental y empieza por el ejemplo. "La forma de acompañar a los padres es enseñar a través del ejemplo", explicó.

Por eso recomendó evitar insultos y agresiones y, sobre todo, escuchar a los chicos y permitirles expresar lo que sienten. "Permitirle que puedan enojarse o frustrarse, pero sin llegar a una situación más compleja, de estar rompiendo cosas, de encontrar culpables", detalló. Para el psicólogo, la final perdida también puede transformarse en una oportunidad de aprendizaje emocional. "Que este momento sirva como un gran aprendizaje para momentos personales", afirmó. Finalmente, concluyó: "Lo importante acá es el aprendizaje a futuro, de que no eviten, no se enojen o no se dejen llevar por las emociones que están atravesando en ese momento para complicar la vida personal a largo plazo".