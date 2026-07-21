Así es la lujosa casa de Wanda Nara en el Lago di Como donde entraron a robar

Lo que debía ser un viaje de trabajo terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Wanda Nara. Mientras cumplía con un compromiso comercial en la final del Mundial 2026, donde Argentina enfrentó a España en Nueva York, delincuentes ingresaron a su casa de campo ubicada en la zona del Lago di Como, en Italia.

La propia conductora fue quien dio a conocer la noticia a través de una historia de Instagram: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", escribió, generando preocupación entre sus seguidores.

Wanda Nara en el Mundial con su hermana, Zaira Nara

Según explicó, al momento del robo sus hijos estaban en la vivienda al cuidado de su madre, Nora Colosimo. Afortunadamente, ninguno resultó herido: " Están bien a pesar del gran susto ", aclaró llevando tranquilidad sobre el estado de los cinco chicos.

De acuerdo con su relato, los delincuentes se llevaron principalmente objetos de gran valor, entre ellos joyas y varias de sus exclusivas carteras de lujo, aunque lo más importante fue que no hubo que lamentar víctimas.

Así anunció Wanda Nara que entraron a robar a su casa en la zona del Lago di Como

El episodio ocurrió pocos días después de que la Bad Bitch compartiera en sus redes sociales imágenes de sus vacaciones familiares. Primero publicó postales desde París y luego mostró la casa de campo donde estaba descansando junto a sus hijos antes de viajar a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial por un compromiso laboral.

La propiedad asaltada ocupa un lugar muy especial en la vida de Nara. La compró durante su relación con Mauro Icardi, cuando el delantero jugaba en el Inter de Milán, y con el paso de los años se convirtió en su refugio en Italia. Allí pasó largas temporadas junto a Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con el futbolista, y también con Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López.

Wanda Nara en su casa del Lago Di Como

La construcción mantiene el clásico estilo de las villas italianas. Su fachada de tonos claros, los techos a dos aguas y los grandes ventanales le aportan una estética elegante y atemporal, mientras que la vegetación parece integrarse naturalmente con la arquitectura. Lejos de buscar una imagen ostentosa, la vivienda privilegia la armonía con el entorno.

En el interior predominan los ambientes amplios y muy luminosos. La decoración apuesta por una paleta de colores neutros, muebles de madera maciza, pisos de piedra y textiles claros que generan una atmósfera cálida y sofisticada. El living, con enormes sillones y una imponente chimenea, es uno de los espacios más fotografiados por la empresaria en sus redes sociales.

La casa de Wanda Nara combina lujos con un estilo campestre

La cocina también refleja ese equilibrio entre lujo y funcionalidad: equipada con tecnología de última generación, mantiene un diseño clásico que la convierte en uno de los puntos de encuentro de la familia.

Los dormitorios, por su parte, fueron pensados para aprovechar las vistas al parque y transmitir tranquilidad, con amplios ventanales que permiten que la naturaleza sea protagonista.

La casa de Wanda Nara tiene vista al Lago Di Como

Sin embargo, el verdadero diferencial de la propiedad está en el exterior: galerías, terrazas, extensos jardines y sectores para disfrutar al aire libre convierten a la residencia en un oasis de privacidad. En varias oportunidades, la conductora de Telefe mostró desayunos frente al parque, tardes de pileta y reuniones familiares en ese mismo lugar, al que definió más de una vez como su "lugar seguro".

Paradójicamente, esa tranquilidad se vio interrumpida por el robo ocurrido mientras Wanda Nara se encontraba en Estados Unidos. El episodio volvió a abrir el debate la exposición y los límites de qué mostrar en redes sociales.