¡Wanda Nara fuera de control! Amenazas, carpetazos y una guerra sangrienta contra una periodista

La Bad Bitch no tiene paz y parece que tampoco límites. Tras su noche de furia contra el periodista Gustavo Méndez, a quien acusó de "pedofilia", Wanda Nara redobló la apuesta y desató un ataque cargado de violencia, resentimiento y amenazas directas contra Marcia "Pochi" Frisciotti, la mujer detrás de la cuenta de Instagram Gossipeame. La mecha se prendió cuando la periodista de chimentos cuestionó las prioridades de la mediática tras el robo sufrido en su casa de Milán, y la respuesta de Wanda fue un misil teledirigido a la intimidad más dolorosa de Frisciotti.

Todo comenzó cuando Pochi criticó que Wanda estuviera tan activa en X en medio del drama familiar por el robo en su propiedad mientras sus hijos estaban solos con su abuela. La respuesta de la empresaria fue una descarga de odio que dejó a todos en shock, involucrando situaciones de salud familiares de la periodista: "Me mandaron mucho los tweets de Wanda sacada en Twitter tirando para todos lados. Yo estaría más preocupada por llegar con mis hijos que andar respondiendo pero bueno, cada cual con sus prioridades y lo que los entretiene. Yo nunca entendí el comunicado pero cada payaso con su circo".

Wanda Nara en la final entre Argentina y España

Nara no tuvo ni medio límite: "Hablando de hijos por qué no contás a quien tenías internad@ con una situación grave y tenés todavía con problemas mientras te dedicás al chisme barato y comentarios de resentida. Desde cuándo defendés tanto a un violento de mujeres. ¿Querés que te refresque la cabeza de tu propia vida? Así no tenés tanto tiempo al pedo. Yo desde un avión puedo contestarle a quien quiera por si te interesa saber lo que hago. Y me cansé de la gente de mierda. Mirá tu vida y tu familia. Tanto que te gusta el chisme con mis hijos y conmigo no te metás más", dijo sangrienta.

Cuando la tensión parecía haber llegado a su techo, Wanda decidió ir por más, asegurando que tiene información comprometedora para destruir la imagen de la periodista después de que le preguntaran si en el pasado ella había sido amiga de la periodista: "No creo, yo por mucho tiempo no dije nada. Pero cuando se meten con mis hijos o con mi 'ser madre' me molesta. Quién es para decirme cómo me tengo que manejar. Qué puede saber de cómo me manejo. Alguien que sufre cosas gravísimas y seguía con el pelotudeo de la fotito robada y el chisme debería ser más prudente de hablar de madres o hijos. Tengo papeles y chats. Si quiere le refresco la memoria. También fotitos de ella", dijo tirando dardos envenenados en sus palabras.

Fuerte cruce de Wanda Nara con Pochi de Gossipeame

Pochi, intentando mantener la cordura ante semejante ataque, respondió brevemente: "Por total respeto a alguien que amo profundamente, es mi vida entera, no pienso entrar ni caer tan bajo como esta mujer. Hay batallas que mejor no darlas y menos con personas tan pobres de alma, imagínense con lo que se metió, lo sucia y baja que puede ser ".

Pero para Wanda, el "respeto" no es una opción en esta guerra: "Pienso igual, la próxima vez que nombrás la palabra hijos o a mi persona te referís te contesto con papeles así te refresco la memoria. Y vemos quién es mejor madre. Con mis hijos no. Respeto todos los hijos pero primero están los míos para mí . Si te metés conmigo te metés con ellos y si te metés con ellos te metés conmigo. Sucio es vivir del chisme y de tus comentarios de retorcida. Mirá tu vida o te la refresco con audios, mensajes y papeles".

Fuerte cruce de Wanda Nara con Pochi de Gossipeame

Finalmente, la ex de Mauro Icardi cerró su catarata de furia con un consejo para sus seguidores, posicionándose como una víctima del hostigamiento: "Chicos, chicas nunca se callen cuando exista o vivan violencia respondan denuncien o defiéndase. Yo me callé mucho tiempo y hace mal. Basta de periodistas hostigadores y violentos. Si escarbás un poquito sacas más que muertitos de sus placares pero les encanta hablar de los demás", dijo Wanda Nara demostrando su capacidad de fuego contra cualquiera que se atreva a cuestionar sus movimientos y sobre todo lo que hace con sus hijos.