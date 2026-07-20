"Recibo mensajes súper agresivos": la fuerte denuncia de Laura Esquivel tras la Final

Laura Esquivel, famosa por siempre por haber protagonizado la serie Patito Feo, felicitó a España por haber ganado otra vez la Copa del Mundo, aunque también aprovechó las publicaciones que hizo en sus redes sociales para denunciar la campaña anti Argentina que se desató durante el Mundial 2026 y el odio que, desde distintos países, se ejerció contra el que fue campeón del mundo en Qatar 2022.

Las publicaciones de Laura Esquivel para felicitar a España y advertir sobre la campaña de odio contra Argentina.

"Felicidades, querida España. ¡Estoy muy feliz por ustedes, lxs adoro!", escribió Esquivel en una historia que subió a su Instagram. Tras las congratulaciones, desarrolló el otro tema en cuestión que también la llevó a realizar la publicación. "Nunca falté el respeto con nada en mis redes. Y me llama la atención la cantidad de mensajes súper agresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No sólo hoy, sino siempre que mi país jugaba", explicó.

Las publicaciones de Laura Esquivel para felicitar a España y advertir sobre la campaña de odio contra Argentina.

Luego, Esquivel aseguró que, más adelante, realizará "algún video reflexivo hablando de esto", pero a partir de ahí directamente centró sus posiciones públicas en elogiar a los subcampeones del mundo, con especial énfasis en el capitán Lionel Messi, a quien directamente lo elogió en una publicación en particular en la que escribió "gracias, Leo", y el entrenador Lionel Scaloni, quien abandonó entre lágrimas su última conferencia de prensa.

"Tengo mil cosas en la cabeza. Yo sólo quiero tener certeza de volver a ver jugar a la Selección con Messi y Scaloni. Es un placer ver los partidos. Te amo, Argentina. Dejaste una huella en todo el mundo", celebró Esquivel, a quien la derrota abrumadora y contundente no le nublo el agradecimiento hacia los campeones en Qatar 2022.

Las publicaciones de Laura Esquivel para felicitar a España y advertir sobre la campaña de odio contra Argentina.

Antes de terminar las historias que dedicó al fútbol, volvió a referirse a la campaña anti Argentina que pululó en las redes sociales, con un comentario conclusivo para poner punto final al tema: "Y a los comentarios ofensivos sin sentido hacia nuestra patria, hay que decirles: 'que el decorado se calle'. Buenas noches".

Las publicaciones de Laura Esquivel para felicitar a España y advertir sobre la campaña de odio contra Argentina.

Esquivel vive en Italia desde 2025. Además de actriz, desde hace años puso más énfasis en su rol como cantante en su carrera. Sus sensaciones en relación al odio que se estimuló contra la Argentina pueden comprobarse en la infinidad de publicaciones de personas normales en las redes sociales y hasta de medios de prensa que también aprovecharon sus lugares de difusión para darle lugar a todo tipo de difamaciones.