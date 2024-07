Santi Maratea encontró una insólita manera de despedirse de su padre

En los últimos años, Santi Maratea se cargó al hombro múltiples problemáticas sociales y a través de su cuenta de Instagram recaudó millones y millones de pesos, para ayudar en las causas más necesitadas del país.

Todo comenzó cuando el influencer realizó una colecta virtual para Emmita, la bebe chaqueña de 11 meses con atrofia muscular espinal (AME), quien necesitaba 2 millones de dólares, para comprar lo que se denominaba el medicamento "más caro del mundo". Luego de su éxito, el joven siguió por más: ayudó a Madeleine a conseguir el mismo tratamiento, a los bomberos correntinos que lidiaban con uno de los incendios más fuertes de la zona, consiguió un vuelo chárter rumbo al torneo Sudamericano de Atletismo en Guayaquil, Ecuador. Y así muchas causas más.

Rafael Maratea y Mariana Chevallier Boutell, padres de Santi Maratea

Aunque ayudar a los demás se convirtió en su gran pasión, el mediático nunca quiso hablar de su vida privada. Pero esto cambió en las ultimas horas, donde reveló su gran dolor ante la pérdida de un ser querido.

A través de su cuenta de Instagram, Maratea comunicó a sus seguidores sobre el fallecimiento de su padre: "Falleció de cáncer de pulmón. Hace como un año que le diagnosticaron cáncer, y finalmente la enfermedad lo terminó matando", explicó en un desgarrador video.

El joven de 32 años también recordó a su mamá, a quien perdió hace cinco años: "Hago este video antes de seguir subiendo videos relacionados a mi trabajo o a otras cosas, para que sepan cómo estoy, o lo que estoy transitando", expresó luego de confesar que se siente solo y que un gran miedo se apodera de él en este momento.

La plataforma que en algún momento fue de ayuda para recolocar gran cantidad de dinero, hoy le sirvió a Santi Maratea para hacer catarsis y reflexionar, por unos diez minutos, acerca de las diferentes traiciones que le tocó atravesar a lo largo de su vida: "¿Cómo estoy? No lo sé, la verdad. Un poco asustado, creo. No sé de qué. Por ahí me siento muy solo".

El desgarrador testimonio que comenzó con la noticia sobre la pérdida de su papá, culminó con una confesión acerca de un abuso que vivió. Según sus palabras, se trata de un amigo "de toda la vida", con quien una noche después del boliche volvió a su casa, se quedó dormido y al despertar lo tenía encima de él. Con el tiempo, intentó hablar con esta persona, pero confesó que fue peor.