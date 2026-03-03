Guillermo Francella expuso la verdad de la milanesa y le soltó la mano a Milei: "No hay trabajo"

En un giro inesperado que dejó atónitos a muchos, Guillermo Francella rompió el silencio sobre el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei en la industria del cine argentino. Sus palabras, cargadas de preocupación y un tono inusual en él, trazaron un crudo diagnóstico del estado actual del sector cultural en el país.

Durante una entrevista en el programa Puro Show, Francella no escatimó en sinceridad al abordar la crisis que atraviesa la producción nacional. "Hay una realidad que no hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador, no se filma . Obviamente que la televisión abierta desapareció", señaló el actor.

Guillermo Francella

El actor expuso cómo las medidas económicas y los recortes presupuestarios impactaron directamente en un ecosistema que antes sostenía a miles de trabajadores: "Cuando yo empecé había unitario, tiras diarias, tiras semanales, siempre había muchísimo trabajo y eso nos permitía a nosotros, protagonistas, de golpe observar la novela de la tarde", recordó Francella, evocando un pasado en el que la ficción nacional era una presencia constante en los televisores de los hogares argentinos.

Su testimonio no solo apuntó a la ausencia de oportunidades para actores y actrices consagrados, sino también a la devastación de una red laboral que incluía técnicos, guionistas, productores y otros trabajadores detrás de cámaras: "Si quién es el que hace de chofer, de tal... Nos gustan estos muchachos, esta chica ¿Por qué no la convocás para un casting y la llevamos a Mar del Plata? Siempre había una continuidad laboral y hoy desapareció ", lamentó con nostalgia.

Guillermo Francella: "No estoy de acuerdo que le quieran sacar la autonomía financiera al INCAA. Sé de la realidad que estamos atravesando y hay que vivirla como sea". pic.twitter.com/udDyD8y8am — Real Time (@RealTimeRating) March 2, 2026

El inminente cierre -o desfinanciación- de espacios clave como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la eliminación de subsidios generan un vacío que parece imposible de llenar y, uno de los puntos más impactantes de su intervención fue cuando mencionó cómo esta crisis afecta directamente a sus propios hijos, quienes también se dedican a la actuación. "Ellos me lo expresan todo el tiempo", confesó.