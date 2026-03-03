Fabián Waldman sobre el cruce con Almirón y el séquito libertario: "No quiso responder porque no tenía argumentos"

En las últimas horas se viralizó un video en el que el periodista Fabián Waldman aparece a los empujones y visiblemente ofuscado durante un cruce con el diputado Claudio Lisandro Almirón, rodeado por un grupo de militantes libertarios. Las imágenes, difundidas en redes sociales, generaron una fuerte polémica y derivaron en acusaciones de "violento" contra el cronista, obviamente por parte de cuentas vinculadas a los trolls de La Libertad Avanza.

En diálogo con BigBang , Waldman dio su versión de los hechos y sostuvo que el conflicto se originó tras una pregunta puntual sobre el caso del gendarme Nahuel Gallo y la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su liberación. "Yo estaba entrevistando a Almirón y lo que puse en ese video (en sus redes sociales) es lo que pasó. El diputado me bardea porque no me puede responder, o sea, no tiene argumentos y dice cualquier cosa", explicó.

Luego de haber sido increpado por los militantes libertarios Waldman publicó un descargo en redes sociales junto al video de los segundos de la entrevista anteriores al cruce con el diputado: "El diputado Amirón no pudo sostener una respuesta coherente y recurrió a lo mismo que hace el Presidente delante de su admIradores libertarios. Ante mi reclamo por su falta de respeto, sus libertarios empezaron a agredirme. Y finalmente pasó los que muestran las redes. La verdad de la milanesa", escribió.

En el video se lo ve al periodista, crítico del gobierno de Javier Milei, consultarle a Amirón sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, tras más de 448 días detenido en Venezuela, y de la gestión que realizó la AFA para que se concretase. "¿Qué pasa con el caso de Nahuel Gallo en estos momentos, con lo que se conoció, el aporte de la AFA y la solución, que en principio se le dio?", fue la pregunta de Waldman que incomodó al correntino.

De hecho, fue tal la incomodida que Amirón respondió con chicanas y violencia. "A ver, yo en principio, te digo, estaba en mi lugar de trabajo, que es el parlamento, te puedo hablar del, me preguntaste del discurso (de Javier Milei durante la apertura del 144° período de sesiones), y ahora querés hacer un careo de cómo acomodar el discurso para que el kirchnerismo tenga alguna herramienta para algo tan solvente como es la gestión de este gobierno. No te voy a dar el gusto. No soy Adorni. Andá con Adorni que te atendía todos los días"; lanzó el lesgislador, lo que originó los posteriores empujones e insultos.

Según le relató el periodista a este medio, el clima se tensó cuando el diputado evitó responder y apeló a chicanas. "Almirón generó la situación, el caldo de cultivo, y a partir de eso todos vinieron contra mí", afirmó y aseguró que la reacción posterior fue producto de ese contexto. "Yo me calenté por cómo me respondió, y después, por supuesto, todo lo que viví consolidándose y ordenándose fue lo que más me molestó en ese momento", sostuvo. Y reconoció: "Ya no lo tendría que haber hecho, pero bueno, ya pasó". El periodista también mencionó la presencia de Marco Palazzo, estudiante de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y militante libertario.

Cabe recordar que en 2024 salió a la luz detalles de la vida de Palazzo, que al parecer tiene una poco admirable afición hacia el nacismo y suele hacer comentarios antipatrióticos a través de sus redes sociales como cualquier otro libertario promedio. Entre otras cosas, Palazzo expresó públicamente su apoyo al régimen nazi y a figuras como Adolf Eichmann, un criminal de guerra nazi capturado en Argentina por el Mossad en 1960. Sin ir más lejos, es el autor de un artículo periodístico titulado "A 61 años de la injusta condena a Adolf Eichmann", donde califica la detención de Eichmann como "ilegítima" y criticó al Mossad por su captura en Buenos Aires.

De hecho en su portal, una suerte de blog personal, llamado Marco Palazzo Press o Marco Press, señaló: "Fue detenido ilegítimamente un 11 de mayo de 1960 en Buenos Aires por el Mossad: el servicio de inteligencia de Israel. Lo raptaron cuando bajó del autobús que lo llevaba desde la fábrica de Mercedes Benz, donde trabajaba, hasta su casa en San Fernando, Provincia de Buenos Aires". Lo cierto es que Waldman , a partir de la presencia de este militante de la Libertad Avanza, describió el ambiente como hostil. "Estaban todos sus sequitos alrededor y se dio este cruce", relató ante la consulta sobre lo que había ocurrido esa noche.

Para Waldman, la negativa de Almirón tuvo una razón clara. "No quiso responder porque no quería contestarme sobre ese tema. Yo creo que tampoco tenía información", opinó. Y agregó que el legislador podría haber salido del paso de otra manera: "Podía haber salido olímpicamente diciendo 'no sé nada, no tengo la menor idea' y ya está". En foros políticos y redes sociales, el nombre del periodista suele aparecer asociado al apodo "el terror de Adorni", en alusión a sus insistentes preguntas en la Casa Rosada. Desde 2016, Waldman se desempeña como cronista acreditado y ha sido blanco frecuente de críticas públicas del presidente Javier Milei y su entorno.

EN ese sentido, afirmó: "Este gobierno efectivamente no soporta un cuestionamiento de aquellos que no sean amigos o periodistas que sean fraternales". Waldman fue más allá y encuadró el episodio dentro de una política más amplia hacia la prensa. "Yo creo que esto ha sido general a lo largo de estos 24 meses de gobierno, es una cuestión constante", señaló. Y añadió: "No solamente ridiculizar sino avergonzar". Según su mirada, existe un intento deliberado de disciplinamiento. "Queda claro que al gobierno le molesta la prensa, quiere poner una mordaza y de una u otra forma avanza sobre la libre expresión", sostuvo.

Consultado sobre si las calles se volvieron más peligrosas para ejercer el oficio, diferenció entre movilizaciones sociales y actos partidarios. "Yo a esas manifestaciones voy, lo que no hago es concurrir a actos específicamente libertarios", aclaró. Y explicó el motivo: "No voy a ir ahí, me van a estar pelotudeando, yo no voy a poder trabajar, voy a tener que estar sometido a un escarnio que no tengo ningún interés en pasar". Lejos de amedrentarse, el periodista reafirmó su decisión de seguir cubriendo movilizaciones y hechos políticos. Recordó su participación en grandes jornadas históricas y subrayó que nunca dejó de estar en la calle.

Finalmente, sentenció: "Lo que me parece que acá lo que está en debate es justamente la democracia y la posibilidad de seguir dando a conocer y mostrando lo que efectivamente pasa en la calle, que es lo que el gobierno no quiere. Por eso el aparato represivo lo aplica en su máxima expresión para contener una situación económica que es la contracara de lo que justamente está pasando en las calles".