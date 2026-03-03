¿Romance o "fruta"? Griselda Siciliani, Dante Spinetta y el culebrón sentimental que explotó en redes

En el mundo del espectáculo, a veces alcanza con una imagen borrosa y una versión televisiva para encender la mecha. Esta vez, los protagonistas fueron Griselda Siciliani y Dante Spinetta. Después de semanas marcadas por las polémicas en torno a las supuestas infidelidades de su ex pareja Luciano Castro, el nombre de la actriz volvió a copar titulares: según trascendió, habría encontrado el amor nuevamente, y nada menos que con el músico hijo de Luis Alberto Spinetta.

Siciliani y Spinetta desmintieron el romance

Pero el capítulo duró menos que una canción. La versión no era del todo nueva. En 2017, poco después de que la protagonista de "Envidiosa" se separara de Adrián Suar, ya habían circulado rumores sobre un vínculo con Spinetta. En aquel momento, ambos lo negaron. Este lunes, el tema reapareció con fuerza cuando Pochi, de Gossipeame, contó en el programa Puro Show que el amor entre los viejos conocidos habría vuelto a nacer. "Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella graba, está grabando escenas de (la película) Felicidades. Y me cuentan que cuando ella vuelve de las grabaciones, al rato, tipo 6 de la tarde, lo ven a él en el barrio", contó.

Según reveló, al músico se lo ve "ingresando al edificio de ella". Según esa versión, no habría sido un hecho aislado. "Me cuentan cuentas cercanas que cada tanto se lo ve, y, en realidad, el día en que lo vieron a Dante, lo vieron a Luciano Castro, que fue a buscar sus cosas", aseguró. La panelista fue más allá: sostuvo que la relación con Castro estaría terminada y que el actor fue visto al menos "tres veces" retirando pertenencias del departamento de Siciliani. Y sumó un detalle pintoresco: "Me cuentan que Griselda se habría reído bastante con el pasacalle. Después del pasacalle no se lo vio más a Luciano, pero al que sí se lo vio ingresando varias veces es a Dante Spinetta".

Como frutilla del postre, compartió una imagen del músico caminando por el barrio de la actriz. Las redes, claro, hicieron el resto. Pero cuando el rumor empezaba a consolidarse como nueva pareja del momento, el propio Dante Spinetta salió a apagar el incendio. Desde su cuenta de X fue contundente: "Dejen de mandar fruta.... la ultima vez ke la vi en persona fue en un cumple hace 10 años masomenos". Lejos de quedarse ahí, agregó otro mensaje con tono entre elogioso y divertido: "Al margen aclaro ke me parece una actriz muy grossa y la serie Envidiosa esta muy buena y me la vi entera! solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son".

La desmentida fue clara. Sin rodeos. Sin medias tintas. Horas después, Griselda Siciliani replicó las capturas en sus historias de Instagram y fue todavía más directa: "ESTO NO ES VERDAD". Y fiel a su estilo, le agregó una cuota de ironía: "Al margen aclaro. Háganse el favor de escuchar 'DÍA 3', que es un discazo". Así, en lugar de romance confirmado, la supuesta historia terminó convertida en recomendación musical.