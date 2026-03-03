La cifra que nadie sabía: cuánto donó Alejandro Fantino tras pactar con Mirtha Legrand

Alejandro Fantino concretó una donación de 13.000 dólares al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, provincia de Córdoba, como resultado de un acuerdo judicial alcanzado con Mirtha Legrand y la productora de su programa.

El origen de este conflicto se remonta al año 2018, cuando durante programa conducido por Mirtha se produjeron declaraciones mediáticas de alto impacto por parte de la invitada Natacha Jaitt.

Alejandro Fantino le ganó un juicio a Mirtha Legrand y la productora de su programa

En aquella emisión, Jaitt soltó acusaciones públicas que involucraron a distintas figuras del periodismo, entre ellas Fantino. A raíz de la repercusión de esos dichos, el periodista decidió llevar el caso ante la Justicia y presentó una demanda por daños y perjuicios contra Legrand y la productora de su programa.

El expediente fue tramitado en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31 y la causa avanzó lentamente durante varios años. Tras prolongadas negociaciones, las partes finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial que incluyó tres puntos principales: el pago de una suma de dinero a Fantino, la cobertura de las costas del proceso y la emisión de disculpas públicas por parte de Legrand, las cuales el periodista aceptó.

El pedido de disculpas por parte de la legendaria Mirtha Legrand llegó durante un programa en 2025 cuando mirando a la cámara pidió perdón a Alejandro Fantino. Luego, el convenio estableció que la suma recibida por el mediático no fuera retenida por él, sino que fuera entregada en su totalidad al Hospital J. B. Iturraspe en San Francisco.