La revolución silenciosa de la selección femenina de Irán en medio de la tormenta política

03 Marzo de 2026 13:27
Un gesto vale más que mil palabras. La selección femenina de fútbol de Irán protagonizó un gesto de insurrección que captó  la atención del mundo entero. Durante su debut en la Copa Asia, celebrado en Gold Coast, Australia, las jugadoras iraníes decidieron no entonar el himno nacional de su país, como un símbolo contundente en medio de un contexto marcado por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

Mientras sonaban las notas de Mehr-e Khavara, el himno oficial del régimen islámico, las futbolistas permanecieron en formación, con la mirada fija hacia adelante pero sin pronunciar palabra. Este acto de silencio, que fue transmitido a lo largo y a lo ancho del mundo no dejaba lugar a dudas: fue una protesta contra el régimen iraní, en un momento crítico tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos que resultó en la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

La entrenadora del equipo, Marziyeh Jafari, no pasó desapercibida durante este momento porque las cámaras captaron su sonrisa mientras sus jugadoras mantenían su postura. Sin embargo, minutos antes de este abrumador gesto, Jafari evitó profundizar sobre el contexto político cuando fue consultada por los medios: "Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento, nuestro equipo ha llegado aquí para disputar este torneo, lo cual es muy importante para las mujeres", afirmó acompañada por una jugadora y otra integrante del cuerpo técnico que tampoco emitieron comentarios.

El gesto de las futbolistas iraníes fue interpretado por muchos como una muestra de valentía frente a un régimen conocido por su férreo control pero sobre todo fue un fuerte llamado de atención sobre la situación de las mujeres en Irán, país donde los derechos por cuestiones de género son constantemente vulnerados. 

A pesar de la derrota 3-0 frente a Corea del Sur, lo ocurrido antes del silbatazo inicial opacó cualquier análisis deportivo. Las mujeres iraníes en general y ahora las futbolistas, se convierten todos los días en un símbolo de resistencia y coraje para muchos dentro y fuera de su país. Ahora habrá que esperar las reacciones y posible represalias en su vuelta a Irán, donde las manifestaciones públicas contra el régimen son duramente castigadas.

Para terminar de cerrar el círculo de protestas, en las tribunas también se vivió una escena cargada de simbolismo cuando un pequeño grupo de hinchas iraníes flameó la bandera persa previa a la Revolución Islámica de 1979 dejando clarísima la postura de oposición al régimen actual. Lo que les queda a estas mujeres iraníes es hacer más historia : se preparan para enfrentar a Australia el jueves y a Filipinas el domingo.  

Fútbol femenino Iran Selección Iraní

