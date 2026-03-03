Maxi López confesó cómo le dice a Mauro Icardi en privado y el golpe fue más fuerte de lo esperado

La participación de Maxi López en MasterChef dejó al descubierto una versión más relajada del ex futbolista; el empresario aprovechó su paso por el reality como una especie de revancha mediática después de años de guerra con Wanda Nara. Y si bien el discurso oficial habla de madurez y familia, la letra chica deja ver cierta venganza hacia Mauro Icardi.

El lunes, el ex jugador pasó por el stream de Martín Cirio, A la Cama con Martina, y habló de su reconciliación con la madre de sus hijos. Pero cuando el tema giró hacia el delantero del Galatasaray, no se guardó nada.

Maxi López reveló detalles de su reconciliación con Wanda Nara

"Me costó mucho tiempo, mucho tiempo, me pasaba que no la quería ver ni en figuritas, porque estábamos muy lejos, en otros planetas totalmente diferentes", reveló Maxi sobre el vínculo con Wanda. Y agregó: "Yo creo que ella en un momento cambió, yo no soy un pibe al que le guste pelearse, me gusta la amistad, trato de encontrar siempre la solución. Viste que vas madurando y vas diciendo '¿Al final para qué todo esto?' y en un momento ella se pelea en su vida y me dice 'Yo necesito amigarme con vos'".

Según contó, el punto de quiebre fue un tema de salud de la empresaria: "Después le pasó un tema personal con su salud y me dijo ' te necesito venite ' y yo hablé con mi pareja y a partir de ahí yo puse el orgullo de lado", continuó.

Martin Cirio entrevistó a Maxi Lopez: habló de cómo se reconcilió con Wanda y el término "Tatiana" pic.twitter.com/FIdrlHXAa3 — emi (@eeemiliano) March 2, 2026

Sobre su actual pareja, Daniela Christiansson, explicó que está al tanto de todo el universo Wanda, aunque algunos conceptos todavía le resultan raros: "¿Sabe qué es una Tatiana?", le preguntó Cirio, creador del término. "Se lo vamos a tener que explicar porque las estoy entendiendo yo. ¿Hay un Tatiano para el hombre?", respondió López, con sonrisa pícara.

"Es la Icardeada. Igual Tatiana aplica a hombres y mujeres", retrucó el streamer. Y ahí Maxi soltó la bomba con ironía fina que pondría los pelos de punta a Mauro: " Al otro le digo Voldemort porque no lo podemos nombrar ".

La reacción de Icardi

Como era de esperarse, los dichos cruzaron kilómetros y llegaron hasta Turquía. Fiel a su estilo, Icardi respondió desde Instagram con una selfie y un detalle para golpear directamente a Wanda Nara.

Cabe recordar que es de público conocimiento que Wanda pidió la mudanza internacional de sus pertenencias y de sus hijas, incluyendo objetos personales, ropa y mascotas. Pedido que él habría frenado y, en medio de la nueva sintonía entre su ex y Maxi, el delantero decidió mostrarse abrazado al perro , en una postal que muchos leyeron como provocación.

Mauro Icardi reaccionó con una selfie con su perro y una descripción un tanto egocéntrica

"Imponente a la vista. Inmensamente noble por dentro", escribió junto a la imagen en una muestra de ego alto e inseguridad escondida. Todo indicaría que hablaba del animal, pero el remate fue el detalle: "Y también está Tano que quería una foto...".

¿Mensaje cifrado?¿Necesidad urgente de marcar territorio? Lo cierto es que mientras Maxi López se muestra cómplice con Wanda Nara, Icardi responde con posteos en clave épica y donde más le duele a su ex.