¿Separación, estrategia o estafa?: Wanda Nara y Martín Migueles en medio de las acusaciones

Pasan las semanas y el nombre de Martín Migueles aparece cada vez más comprometido. La semana pasada, en el marco de la investigación por presuntas coimas vinculadas a las SIRA para acceder al dólar oficial, la Justicia accedió al teléfono del novio de Wanda Nara y habría detectado un supuesto vínculo con una red de intermediarios involucrados en la causa.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre una posible crisis entre la Bad Bitch y su pareja. Muchos interpretaron que la mediática, decepcionada por la situación, habría decidido soltarle la mano al empresario. Otros, en cambio, sostuvieron una hipótesis más estratégica: Wanda no querría quedar expuesta ni tener problemas con Telefe, señal que ya le habría pedido bajar su perfil mediático.

Wanda Nara y Martín Migueles estarían separados

"Aparecía un informe del Banco Central respecto de cuál era la actividad financiera de las dos cuevas que tenían Piccirillo y Migueles", contextualizó Mauro Szeta en La Mañana de Lape. A lo que Sergio Lapegüe agregó: "Vos pensá que Piccirillo, haciendo lo mismo, hizo fortuna cuando venía de Florencio Varela, una zona muy humilde. Y se compró un banco", en referencia a los negocios que hoy generan sospechas en torno a Migueles.

En medio del debate sobre por qué figuras mediáticas como Wanda Nara y Jesica Cirio terminan vinculadas sentimentalmente con personalidades acusadas de estafa o negocios oscuros, un panelista puso en duda la versión de la separación: "¿Y si Wanda está filtrando que se separaron porque quiere despegarse de esta situación?".

Por su parte, la periodista Naira Vecchio aseguró que la crisis no tendría relación con los problemas judiciales de Migueles, sino con actitudes posesivas y celosas hacia Wanda. El punto de quiebre habría sido su viaje a Uruguay, donde la conductora se instaló por compromisos laborales.

En cambio, Gustavo Méndez sostuvo otra teoría sobre el supuesto anuncio de separación. En La Mañana con Moria planteó: "Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla. ¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Porque no es cierto".

Martín Migueles estuvo con la familia de Wanda Nara el fin de semana

Según Méndez, todo formaría parte de una estrategia de la conductora para despegarse del escándalo: "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo . Cuando explotó el escándalo subió un comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después estaban en un cuatriciclo en Pinamar".

Para reforzar su hipótesis, señaló además que el fin de semana Nora Nara subió una foto junto a sus nietos y a Maxi López mientras miraban un partido, y de fondo se veía a Martín Migueles, lo que pondría en duda cualquier ruptura confirmada.

