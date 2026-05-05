Dolor en GH: la drástica decisión de la familia de Manuel Ibero tras la muerte de su perrita

Desde que ingresó a Gran Hermano, el nombre de Manuel Ibero resonó con fuerza, tanto por sus polémicas con su ex pareja, Zoe Bogach, como por su personalidad y su juego dentro de la casa.

En las últimas horas, volvió a quedar en el centro de la atención, pero esta vez por la muerte de un ser querido mientras está aislado en el reality. Cabe aclarar que los participantes eligen qué tipo de noticias familiares desean recibir dentro de la casa, mientras que sus familias también evalúan cómo podría impactar esa información en el desarrollo del programa.

La familia de Manuel Ibero despidió a su perrita

El hermano de Manuel dio la noticia a través de Instagram: "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos atravesar. Nos toca despedirte, Ámbar", escribió junto a un video que recopila distintos momentos de la perra. "Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas las vidas, mi chanchita", agregó.

En la cuenta de X de Manuel, la familia también compartió un video de la mascota y una imagen de ambos durmiendo juntos: "Prometeme que nos vamos a encontrar en esta y en todas nuestras vidas, Ambarcita".

No es la primera vez que ocurre una situación similar en Gran Hermano. Mientras Marcos Ginocchio estaba aislado durante su edición, su familia en Salta recibió la noticia de la muerte de su perrita de toda la vida. En aquel entonces, decidieron no informarle para no afectarlo emocionalmente. Semanas más tarde, ingresaron dos caniches a la casa con el objetivo de promover la adopción responsable y visibilizar el problema de los criaderos ilegales.

Uno de ellos conectó especialmente con Marcos, que aún desconocía lo ocurrido. En redes sociales, los mensajes no tardaron en multiplicarse: "Dénle el perro a Marcos, porque sale, se entera que la perra se le murió y le da un paro de tristeza"; "Que adopte uno Marcos, que se le murió el perro"; "Lo tierno que es Marcos con los perros, cuando salga y se entere que murió la suya", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Marcos Ginocchio adoptó a Moro tras la muerte de su perrita

Esta situación, que en ese momento era desconocida para el participante, se generó porque "El Primo" se encariñó con Moro, el pequeño perro negro que ingresó a la casa.

Finalmente, Marcos Ginocchio no solo se consagró ganador de Gran Hermano, sino que hasta el día de hoy vive con la caniche que adoptó durante su estadía en el reality.