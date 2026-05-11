La fiebre del Hot Sale volvió a apoderarse de los consumidores argentinos. Apenas arrancó la edición 2026 del evento de descuentos online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, más de 120.000 usuarios ya habían ingresado al sitio oficial en busca de ofertas relámpago, cuotas sin interés y productos rebajados que prometen agotarse en cuestión de minutos.

Hot Sale 2026: furor por las ofertas, millones de clicks y una carrera contrarreloj por conseguir descuentos

Hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59, más de 800 marcas participan de una nueva edición del fenómeno de ecommerce que combina ansiedad, estrategia y compras impulsivas. Este año, las categorías que más atrajeron a los usuarios fueron Electrodomésticos, Indumentaria y Viajes, aunque también crecieron fuerte las búsquedas vinculadas a muebles, maquillaje, supermercados y artículos deportivos. Las cifras muestran un escenario marcado por el consumo selectivo: mientras algunos aprovechan para renovar electrodomésticos o sacar pasajes en cuotas, otros apuntan a ropa, productos de belleza o incluso materiales de construcción.

Hot Sale 2026: furor por las ofertas, millones de clicks y una carrera contrarreloj por conseguir descuentos

Según datos procesados por la plataforma Tiendanube, la indumentaria lideró las ventas con el 48,1% de las transacciones registradas durante las primeras horas del evento. Más atrás aparecieron decoración y hogar con el 8,3% y salud y belleza con el 8,1%. Entre los productos más demandados se destacaron remeras, camperas, pantalones, cremas faciales, botas y materiales de construcción, una combinación que refleja desde compras cotidianas hasta decisiones más planificadas.

En paralelo, los electrodomésticos siguen siendo los grandes protagonistas del evento. Heladeras, lavarropas, notebooks, Smart TV, celulares y cafeteras encabezan el ranking de búsquedas. Y no es casual: según la consultora PxQ, varios productos del rubro se abarataron en términos reales frente a la inflación en los últimos dos años. Las heladeras, por ejemplo, bajaron un 54,7% respecto al IPC y los lavarropas un 32,8%.

Hot Sale 2026: furor por las ofertas, millones de clicks y una carrera contrarreloj por conseguir descuentos

Las promociones empujan todavía más el entusiasmo. Una cafetera Nespresso Citiz Platinum apareció con 50% de descuento y financiación en seis cuotas sin interés. También se ofrecieron freidoras de aire al 50% off y aspiradoras robot con rebajas de hasta el 65%. El rubro viajes también se convirtió en uno de los más calientes del Hot Sale. Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 10% y hasta 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales, mientras que Despegar habilitó financiación para paquetes y hoteles. Además, aparecieron promociones agresivas en cruceros, asistencia al viajero y paquetes a Europa, Brasil y el Caribe.

En medio de la avalancha de compras, la tarjeta de crédito sigue siendo la reina absoluta de los pagos: el 47% de las operaciones se hicieron con plástico. Las transferencias bancarias representaron el 19% y las billeteras virtuales apenas el 7%. Sin embargo, un dato llamó la atención de los especialistas: seis de cada diez usuarios eligieron pagar en una sola cuota, una cifra que creció ocho puntos respecto al año pasado.

El financiamiento en tres cuotas fue utilizado por el 19% de los compradores, mientras que las seis cuotas representaron el 14% y las doce cuotas sin interés apenas el 6%."El crecimiento de artículos de alta consideración, como materiales de construcción, muestra un consumidor más estratégico y planificado", explicó Franco Radavero. Otro de los factores clave del Hot Sale 2026 es el envío gratuito. Siete de cada diez compras incluyeron descuentos y una de cada dos órdenes tuvo envío sin costo, un beneficio que se consolidó como el principal incentivo para cerrar operaciones.

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El celular volvió a dominar la escena: el 69% de las compras se hicieron desde dispositivos móviles, contra el 31% realizado desde computadoras. En cuanto a la distribución geográfica, CABA y el Gran Buenos Aires concentraron el 40% de los pedidos, seguidos por el interior bonaerense y Córdoba. Las redes sociales también juegan fuerte en esta edición. Instagram generó el 91% de las conversiones provenientes de plataformas sociales, dejando muy atrás a Facebook.

Además de las ofertas tradicionales, uno de los platos fuertes son las llamadas "Mega Ofertas Bomba", promociones relámpago que aparecen de 12 a 13 y de 20 a 22 horas. Se trata de descuentos especiales con stock limitado que suelen desaparecer en pocos minutos y generan una verdadera carrera online entre usuarios desesperados por llegar primero.

Hot Sale 2026: furor por las ofertas, millones de clicks y una carrera contrarreloj por conseguir descuentos

Desde la organización recomiendan ingresar únicamente a través del sitio oficial del Hot Sale y verificar que las páginas tengan protocolo "https" y el ícono del candado para evitar estafas y sitios falsos. También aconsejan desconfiar de ofertas demasiado llamativas y revisar siempre la reputación del vendedor antes de concretar una compra. Con descuentos agresivos, cuotas, promociones fugaces y miles de consumidores conectados al mismo tiempo, el Hot Sale 2026 ya se convirtió en una auténtica maratón digital donde cada click puede ser una oportunidad... o una compra que desaparece en segundos.