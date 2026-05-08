Pampita reconoció su separación de Martín Pepa y afirmó que no le "interesa conocer a nadie"

Luego de que los rumores sobre su separación se multiplicaran en las últimas semanas, Carolina "Pampita" Ardohain reconoció que el noviazgo que la unía desde hace más de un año con Martín Pepa terminó, aunque evitó dar más detalles al respecto en relación a quien tomó la decisión y otros pormenores. Sí aseguró que la distancia entre el polista que vive en Miami y ella, complicaron el vínculo.

"Sí, es verdad", contestó Pampita ante los móviles televisivos que la sorprendieron en su vehículo. La modelo afirmó que no tiene ninguna "necesidad de dar explicaciones" y se animó a cruzar a los rumores de infidelidad que ganaron notoriedad en el último tiempo. "No ensucien nada porque no es así, porque Martín es un amor de persona y la verdad es que lo adoro, mi familia y amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son", reclamó.

Durante sus declaraciones, la conductora no pudo negar que de cara a la separación fue "algo importante la distancia" entre ambos y que le sirvió para aprender esa modalidad de amor, que nunca había practicado. "Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que una le pone todo el amor y la voluntad e igual sigue siendo difícil", reveló.

Por otro lado planteó que no siente haber perdido el tiempo porque la pasó muy bien durante lo que duró el romance. "Es parte de la vida. Yo la verdad que en el amor entrego todo", afirmó. "Nada es fracaso. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento", añadió después.

Pampita confirmó su soltería, pero también que no le interesa en este momento perderla.

Pampita también dejó una puerta abierta a la reconociliación cuando declaró que "nunca se sabe las vueltas de la vida". "Yo tengo la mejor con Martín. Él es un amor. Divino, generoso, todos los amamos. Está todo bien entre nosotros, soy muy amiga de su familia, vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado", insistió.

"Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Ya cuando los amigos empiezan a decir algo les digo que no", confesó en relación a la posibilidad de volver a formar pareja. "No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento de disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia y estoy para estar sola. Quiero estar sola. Vengo de una relación de más de un año. No me interesa conocer a nadie", cerró.