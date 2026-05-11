Luis Ventura fulminó el posible ingreso de Pamela David a APTRA: "Un desperdicio"

Los premios Premios Martín Fierro siempre generan polémica, tanto por las nominaciones como por lo que ocurre durante la gala. Sin embargo, puertas adentro de APTRA también hay internas y desencuentros que provocan que algunas figuras abandonen la asociación, dejando vacantes sus lugares. En este contexto, quien se mostró interesada en sumarse fue Pamela David.

La noticia de que la conductora estaría evaluando su ingreso a la asociación no cayó del todo bien entre quienes ya forman parte de la entidad. Incluso, en las últimas horas, el propio presidente de APTRA, Luis Ventura, habló públicamente sobre el tema y no le dio el visto bueno.

Pamela David quiere ser parte de APTRA

Si bien Ventura le bajó el pulgar a David, lo hizo con una justificación en la que también destacó la trayectoria y el trabajo realizado por la mediática a lo largo de su carrera.

"Acá no es por vacante, nosotros no tenemos una gran estructura para ampliar definitivamente el padrón", comenzó diciendo, en referencia a que las salidas de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith no implican automáticamente nuevos ingresos.

El cronista de Desayuno Americano le consultó a Ventura sobre el reciente interés de Pamela David y el periodista no tuvo filtros: "Pamela es una persona ya hecha, con experiencia. Ha cumplido funciones en canales de Mendoza, es alguien que conoce mucho el medio", expresó, validando la trayectoria de su colega.

Sin embargo, el periodista dejó en claro que no está de acuerdo con su incorporación: "A mí me parece que estaría desaprovechando un perfil de estelaridad que ella ha logrado a lo largo de los años. Tiene una visibilidad y una estelaridad que, para mi gusto, sería un desperdicio tirarlo a la basura para dar un paso donde va a perder la posibilidad de ser distinguida y premiada".

Luis Ventura validó la carrera de Pamela David y por eso no la quiere en APTRA

Eso sí, Ventura recordó cuáles son los pasos que debe seguir Pamela en caso de querer ingresar a APTRA: "Tiene que presentar la planilla de inscripción, tener dos padrinos y después la comisión directiva decidirá".