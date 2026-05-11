Manuel Quieto cargó contra los votantes de Milei: "Es una generación echada a perder"

El cantante Manuel Quieto volvió a quedar en el centro de la polémica tras realizar durísimas declaraciones contra los jóvenes que apoyan al presidente Javier Milei. Durante una entrevista con el canal de YouTube Escucho Coda, el músico cuestionó el crecimiento del liberalismo entre las nuevas generaciones y dejó frases que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Todo comenzó cuando le preguntaron qué pensaba sobre los jóvenes que hoy se sienten identificados con el espacio libertario liderado por el presidente Javier Milei. Lejos de esquivar la discusión, Quieto respondió con una fuerte crítica: "Y yo creo que hubo un error en la matrix, tiraron algo en el agua, algo pasó. No sé qué pasó. Es una generación echada a perder. Más que jóvenes, son pelotudos".

El líder de la histórica banda de rock también aclaró que no busca convencer a nadie con sus opiniones, aunque sostuvo que siente la necesidad de expresar lo que piensa en medio de este presente político. "Yo digo lo mío, y lo digo un poco para mí también, pero no quiero convertir a nadie. Son chicos, se pueden equivocar, pero igual se vencen un coscorrón", afirmó.

Sin embargo, el momento más controvertido llegó cuando vinculó la discusión política actual con la militancia de décadas pasadas y la represión de la última dictadura militar. "Cambiar las cosas. Ayer intentamos cambiar las cosas. Nos mataron 30.000. Igual, vamos a seguir tratando de cambiar las cosas", sentenció. Las declaraciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales, donde usuarios libertarios cuestionaron los dichos del músico y lo acusaron de atacar a quienes piensan distinto.

Otros, en cambio, respaldaron su postura y defendieron el derecho del artista a expresar su mirada política. No es la primera vez que Quieto manifiesta públicamente posiciones críticas contra la derecha y el gobierno de Milei. A lo largo de los últimos años, el cantante mantuvo una postura abiertamente identificada con sectores del peronismo y el kirchnerismo, algo que también quedó reflejado en distintas apariciones públicas y recitales de La Mancha de Rolando.