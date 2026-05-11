La conmovedora frase de Guillermo Francella sobre Luis Brandoni que emocionó a todos en los Premios Platino

El fin de semana Guillermo Francella fue distinguido con el Premio Platino de Honor a la trayectoria durante la 13ª edición de los Premios Platino, realizada en el Teatro Gran Tlachco, ubicado dentro del parque natural Xcaret, en la Riviera Maya mexicana. El protagonista de El Encargado subió al escenario visiblemente emocionado para agradecer el reconocimiento y dejó un discurso cargado de emoción, recuerdos y reflexiones sobre el recorrido que construyó a lo largo de su extensa carrera.

Guillermo Francella fue distinguido con el Premio Platino de Honor a la trayectoria

"Soy el resultado de muchos elementos, de quienes confiaron en mí, del público, de mis amigos y de mi familia", expresó tras recibir la estatuilla de manos de Enrique Cerezo, titular de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Francella remarcó que la pasión siempre fue el motor que sostuvo cada uno de sus pasos dentro de la actuación y recordó una emblemática frase de la película El Secreto de sus Ojos para explicar su manera de vivir el oficio.

"El honor no se busca, llega cuando uno ya caminó bastante", sostuvo el artista, quien además asumió que el premio le permitió detenerse por un momento y mirar hacia atrás para valorar todo el camino transitado: "Más allá de los premios, queda lo que uno puso de corazón en cada paso", concluyó entre aplausos y ovaciones de los presentes.

🤩 FRANCELLA HOMENAJEADO EN LOS PREMIOS PLATINO 2026



🗨️"Extraño mucho a Brandoni"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/v9N8Z5wJ9S — América TV (@AmericaTV) May 11, 2026

Fuera del escenario, el actor también habló con la prensa: "Me siento vivo cada vez haciendo más cosas", dijo sobre sus éxitos teatrales y cinematográficas. En la misma línea de logro salió en la charla con Desayuno Americano su ultimo trabajo junto a Luis Brandoni. "Ha sido mi referente de toda mi vida, es el actor que yo de jovencito siendo estudiante de teatro lo acompañaba, lo seguía, iba a verlo...", recordó Guillermo Francella de su colega y sumó que con los años logró convertirse en amigo de aquella persona que supo admirar: "Lo extraño mucho", terminó.