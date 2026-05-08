Una incómoda pregunta sacudió a Mauro Icardi y la China Suárez

Hace ya casi dos meses, Mauro Icardi y la China Suárez intentan aparecer lo menos posible en redes sociales y mantener su vida privada fuera del foco mediático... o al menos eso desean. Sin embargo, en las últimas horas volvieron a convertirse en noticia.

Los tortolitos se encuentran en Turquía mientras esperan la definición sobre el futuro del delantero, que está próximo a terminar su contrato con el Galatasaray. Aún se desconoce qué sucederá a partir de mediados de 2026: ¿seguirá en el club?, ¿se irá a otro equipo de la liga turca o cambiará de país y de competencia? Esas son las preguntas que hoy giran alrededor del futbolista.

Mauro Icardi tiene los días contados en el Galatasaray

En las últimas semanas se dijo que Icardi comenzó a mudar algunas de sus pertenencias a Milán debido a una supuesta nueva oferta laboral. Sin embargo, uno de sus mayores defensores salió a asegurar que la pareja podría quedarse en Turquía, donde ya se habría establecido junto a su nueva familia ensamblada.

Cada vez que Mauro o la China quieren que algo sobre su intimidad salga a la luz, Gustavo Méndez suele ser el encargado de difundirlo. En este contexto, el periodista habló en La Mañana con Moria y enfrentó los rumores que circulan sobre la convivencia y la relación entre la actriz y el futbolista. ¿Qué pasa realmente y por qué se dice que las cosas no estarían del todo bien?

"¿Están distanciados?": la incómoda pregunta que sacudió a Mauro Icardi y la China Suárez

"En estas tres semanas se define la vida personal y profesional de Icardi. Yo pienso que se van a quedar en Turquía, que le van a hacer una buena oferta y se quedará en el Galatasaray. ¿Pero de qué depende? De si sale campeón o no el Galatasaray", comenzó diciendo el periodista sobre la actualidad deportiva del delantero.

Según Méndez, quien define dónde vivir y jugar no es solo Icardi, sino que también influye la China Suárez, ya que debe pensar en la escolarización de sus hijos. En ese momento intervino María Fernanda Callejón con una pregunta directa sobre la pareja: " Pero yo quiero saber, porque hay un rumor muy fuerte: ¿están distanciados? ", consultó.

Los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suarez serian falsos

"Falso, falop news... como también es falso que vendieron la Casa de los Sueños", respondió Méndez, desmintiendo otra de las versiones que había comenzado a circular. "El dueño sigue siendo él y no se va a ir de ahí, él la compró", agregó sobre la lujosa residencia que Icardi adquirió y que, en realidad, siempre fue el gran sueño de Wanda Nara.