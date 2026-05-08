Mariana Fabbiani insistió con sus disculpas a Karina Mazzocco, aunque cuestionó su "nivel de violencia"

Mariana Fabbiani pidió disculpas en vivo a Karina Mazzocco, luego de que se rieran durante su programa DDM cuando daban la noticia de que le levantaban el ciclo A la tarde a su colega. Según aseguró, antes lo había hecho por un "sentido" mensaje que no obtuvo respuesta. Al mismo tiempo, lamentó el "nivel de violencia" que se levantó y las cosas que leyó sobre ella en respuesta a algo que describió como un malentendido.

"Creí que con esas disculpas había alcanzado y que podían darse cuenta que no había tenido intención de reírme", afirmó Fabbiani cuando recién comenzaba el DDM del viernes. "Por supuesto fue un mal momento que lamento muchísimo y por eso tuve la humildad de pedir disculpas, pero de ahí a todas las cosas que leí es muchísimo", confesó la conductora. "Soy humana. Hace 30 años que estoy acá, es la primera vez que me pasa. Pido disculpas otra vez. Lo lamento muchísimo", concluyó.

"La verdad es que ha crecido tanto el nivel de violencia, de hostilidad. Las cosas que escuché decir de mí, que leí decir de mí. Sé que las tengo que tomar como de quien viene, pero les confieso que lastima y me hace sufrir escuchar todas esas cosas de mí", reconoció Fabbiani. "Yo no soy eso. No me reí de Karina ni de que levanten el programa. No podría hacer eso. No está en mi naturaleza. Yo no soy así. Cualquiera que me conozca un poco sabe que no soy así", agregó.

La conductora antes había explicado cómo fue el orden de hechos que llevó a que haya risas nerviosas en el momento en el cual daban la noticia, su "verdad de lo que sucedió". "Yo llegué ese día tarde, estaba apurada. Tartu (Augusto Tartúfoli) entró al estudio, un segundo antes veo el tuit de Ángel (de Brito) que hablaba de esta noticia, me terminan de amar, como había llegado tarde me armé mal, y se me empieza a desarmar todo cuando arranco el programa: se me cae la cucaracha, el micrófono. Entonces pido ayuda a Tartu, que es el único que está sin el mostrador adelante", relató Fabbiani.

Burlas y contestaciones entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani

"Cuando Tartu me empieza a ayudar, en el fragor del vivo, de la risita, el nerviosismo de que no tenía micrófono, llené -lastimosamente- ese espacio con ese comentario con lo que acababa de leer, que justamente Tartu podía estar en ese horario", continuó la ex El Trece, quien aclaró que el periodista que la acompañaba está contratado para ir una vez por semana, y que justo le había tocado ese mismo día. "Porque también hubo unas teorías conspirativas acerca de que lo había invitado ese día para reírme, ¿cómo me voy a reír de que le levanten el programa a alguien?", se quejó.

"Primero yo he estado en ese lugar. Entiendo el dolor de Karina. Por eso le pedí disculpas en privado y le mandé un mensaje muy sentido cuando terminó el programa y me di cuenta de la situación, porque en el momento ninguno de nosotros la registró y le mandé ese mensaje que no me respondió", sumó Fabbiani. "Le expliqué la situación, también llamé a la producción, hice extensiva las disculpas al equipo porque puedo entender, tengo empatía, sé lo que les pasó. Estuve ahí. Sé que mañana me puede pasar a mí. Hace 30 años que laburo en esto, imagínense si habremos pasado por situaciones de esas características. Nadie está exento", lamentó.