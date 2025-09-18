Sergio "Kun" Agüero se calzó orgulloso la peluca: "El no tener para comer existe hace años"

Sergio "Kun" Agüero decidió salir a la cancha nuevamente con sus reflexiones sobre el destino de la patria. El exdelantero de la Selección Argentina, que pasó de patear pelotas en un barrio humilde de Quilmes a codearse con las élites del streaming y la política, volvió a ser noticia por sus declaraciones en un evento de la Fundación Paolini.

Agüero, quien parece haber cambiado las gambetas por las opiniones políticas, comenzó recordando su infancia en el barrio: "Cuando era chico, y compañeros míos en el barrio, no teníamos para comer. Así que el no tener para comer existe hace años ", afirmó con una claridad que seguramente dejó a varios economistas reflexionando sobre la profundidad de su observación.

Kun Agüero

Luego, el exjugador profundizó aún más en su diagnóstico sobre la Argentina: "Después, creo que el país a veces está bien, a veces está mal". Una sentencia digna de cualquier manual de obviedades. Pero no se quedó ahí. Agüero agregó: "Creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está y después la gente dice: ¿cambiamos o no cambiamos? Cambiamos, bueno, apoyar a lo que la gente votó ".

Por supuesto, no faltaron sus críticas a la polarización política, moneda corriente de todas las sociedades humanas: "Me da bronca esas peleas que, en mi opinión, no tienen sentido". Agüero parece preferir un país donde todos estén de acuerdo y nadie levante la voz, algo tan utópico como antidemocrático.

Pero lo más curioso es que esta no es la primera vez que el Kun se calza orgullosamente la peluca. Su relación con Javier Milei y su gobierno viene desde antes de las elecciones presidenciales.

El año pasado, Agüero apoyó públicamente el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa impulsada por Milei para destrozar los clubes de fútbol de barrio, bastión de las clases trabajadoras. Según el Kun, este modelo podía "ampliar la participación de los socios en las decisiones de los clubes y mejorar la gestión institucional".... Raro: nada dice "participación democrática" como convertir clubes históricos en empresas privadas. En ese debate, Agüero también apuntó contra quienes se oponen a las SAD, asegurando que lo hacen " por intereses propios o por temor al cambio ".

Kun Agüero y Juliana Santillán

Lo cierto es que su involucramiento no quedó solo en palabras. El exjugador visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo, asesor principal del presidente. Incluso posó para una foto con la diputada Juliana Santillán, que se hizo famosa por sus errores garrafales de ortografía.

Por si fuera poco, el presidente de las fuerzas del cielo también tuvo palabras elogiosas para Agüero: "He tenido la dicha de poder hablar con Agüero y quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional , con una profundidad analítica sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos", afirmó el presidente. ¿Inteligencia para nada convencional? Milei claramente ve algo en el Kun que muchos otros aún tratan de descifrar.

Lo cierto es que Sergio Agüero parece haber encontrado un nuevo campo de juego: la política... aunque sus declaraciones puedan generar más risas que reflexiones profundas.