Sin piedad, Cinthia Fernández va contra todos: "No sé por qué no se está ocupando"

En el medio del escándalo entre Daniela Vera y Roberto Castillo, el nuevo novio de Cinthia Fernández y su ex, la mediática abrió una caja de preguntas en sus historias de Instagram. Expectantes a sus respuestas, los usuarios indagaron sobre múltiples polémicas que protagoniza.

El pasado jueves 1° de agosto, la ex mujer del abogado llegó a los estudios de "Socios del Espectáculo" con una cinta negra sobre su boca. Esto se debió al bozal legal que le impuso el padre de sus hijas, donde le prohíbe exponer los detalles mas privadas de su ex relación, así como hablar de su paternidad.

Cinthia Hernández habla de lo difícil que es ser madre sola

Mientras su novio se disputa legalmente con Vera, Fernández repartió dardos envenenados en sus redes sociales: "¿Te gustaría tener un varón?", quiso saber un seguidor: "Siempre me hubiese gustado un varón. Pero ya no volvería a empezar, quiero disfrutar esta edad de mis hijas. y además son seis ahora", respondió dando a entender que el letrado si comparte con sus hijas, negando así las declaraciones de la ex pareja.

Luego de confesar sobre su presente de familia ensamblada, Cinthia volvió a cargar contra Matías Defederico: " Casi nunca, no tiene registro hace como un año y no soluciona el tema y por eso dice que no puede esperar que alguien lo lleve y lo traiga, así que dependemos de eso ", comenzó contestando a la pregunta de si las nenas ven a su papá: "Judicialmente se le levantó todo con el acuerdo. No sé por qué no se estaría ocupando", fulminó al ex futbolista.

Cinthia Fernández no quiere volver a ser madre

En sus redes sociales, Cinthia Fernández muestra los malabares que tiene que realizar para criar sola a tres hijas, las cuales además del colegio realizan diversas actividades físicas y culturales, entre los cumpleaños y encuentros con amigas.

Desde aquel punto, logra empatizar con muchas mujeres que pasan por su misma situación.

Cinthia Fernández contra el padre de sus hijas

El labor de madre de Cinthia Fernández es reconocida por sus seguidores, quienes indagaron sobre cómo hace para trabajar tanto y hasta tan tarde con las menores: "Las dormí y me fui a arreglar un juego que se rompió. Los arreglos de los equipos en los escapes son de madrugada. Quien se queda... SIEMPRE MI VIEJA LA más grande", terminó con otra indirecta para el padre de sus hijas, quien brilla por su ausencia cuando se trata de cuidarlas.