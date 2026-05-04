Sorpresa y misterio tras La Voz Argentina: Luck Ra y Nicolás Behringer dejaron de seguirse y explotaron las teorías en redes

Lo que hasta hace poco parecía una amistad consolidada por la música, el éxito y los momentos compartidos frente a millones de personas, hoy quedó envuelto en misterio. Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025, y Luck Ra, el coach que lo acompañó hasta levantar el trofeo, dejaron de seguirse en Instagram y las redes sociales explotaron de especulaciones. La noticia comenzó a circular este sábado y rápidamente se volvió viral en X (ex Twitter).

Luck Ra y Nicolás Behringer dejaron de seguirse en redes

Allí, los fanáticos del reality no tardaron en detectar el detalle que cambió por completo el clima alrededor de la dupla que supo emocionar al público de Telefe. "Luck Ra se dejó de seguir con su ganador de #LaVozArgentina!", publicó la cuenta @MundoFamososOk, desatando una catarata de comentarios, teorías y sospechas entre seguidores del programa. Y no es para menos. Durante toda la competencia, Luck Ra y Nicolás construyeron una relación que parecía ir mucho más allá del típico vínculo entre coach y participante. El cordobés no solo apostó fuerte por el joven de 29 años dentro del reality, sino que además se mostró públicamente orgulloso de acompañarlo en cada paso.

De hecho, uno de los momentos más recordados de la temporada ocurrió cuando Nicolás quedó en riesgo durante la primera gala en vivo y Luck Ra decidió sorprenderlo regalándole un iPhone 16 en pleno programa. La relación siguió creciendo fuera de cámara. Antes incluso de la final, el cantante de "Hola Perdida" invitó a Behringer a cantar junto a él en el estadio Vélez Sarsfield, durante el multitudinario show que realizó el 4 de octubre de 2025. Y después de la consagración, la buena onda parecía intacta. Luck Ra acompañó al flamante campeón en una presentación en la Plaza del Vaticano, a metros del Teatro Colón.

Luck Ra y Nicolás Behringer dejaron de seguirse en redes

Incluso, hasta le abrió las puertas de la casa que comparte con La Joaqui para festejar el triunfo con mates, fotos y el trofeo del reality sobre la mesa. Por eso, el unfollow sorprendió tanto. Hasta el momento, ninguno de los dos habló públicamente sobre el tema ni explicó qué ocurrió para que dejaran de seguirse en redes sociales. Ese silencio alimentó todavía más las especulaciones de los usuarios, que rápidamente empezaron a elaborar teorías sobre un posible distanciamiento. "No todos los jurados son como la Sole... la única que les da bola post programa", escribió un usuario.

Luck Ra y Nicolás Behringer dejaron de seguirse en redes

Otro fue mucho más duro: "Se supone que es La Voz Argentina y este pibe que ganó no puede cantar ni el arroz con leche. Cómo le robaron la final a la pobre chica que cantaba tango". También aparecieron mensajes apuntando directamente a la fama y los cambios que genera la exposición: "Hace como tres meses lo dejó de seguir. La fama ocasiona eso. Ahí te da la pauta que la fama se le subió a la cabeza a Facundo con Nico que la luchó para estar donde está". Mientras tanto, Nicolás atraviesa un presente muy distinto al brillo televisivo con el que cerró el 2025.

Luck Ra y Nicolás Behringer dejaron de seguirse en redes

Aunque la popularidad que ganó en La Voz Argentina todavía se refleja en sus más de 321 mil seguidores en Instagram y en sus shows en distintos escenarios musicales, el cantante mostró en los últimos meses una faceta mucho más terrenal y vulnerable. Hace poco reveló que pondría a la venta el auto 0 km que ganó en el programa para poder afrontar una amigdalectomía y una septoplastía. Y en las últimas semanas volvió a recurrir a sus seguidores para pedir ayuda en medio de la búsqueda urgente de vivienda. "Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero", escribió en sus historias.