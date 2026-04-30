"Correte nena": el gesto de la China Suárez con su hija Magnolia que dio qué hablar

Si bien Mauro Icardi y China Suárez vienen manteniendo un perfil bajo en redes sociales, en las últimas horas volvieron a quedar en el centro de la escena tras aparecer en un entrenamiento del Galatasaray.

Mientras el futbolista llevó a Amancio Vicuña al campo de juego para hacer unos pases con la pelota y repetir su clásico saludo, desde la tribuna su novia también dio que hablar.

Mauro Icardi presumió a la China Suárez y Amancio Vicuña

La actriz se mostró relajada, comiendo mientras se movía al ritmo de la música del estadio. Sin embargo, la imagen distendida que quiso transmitir quedó opacada por un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Magnolia Vicuña permanecía de pie a un costado. En un momento, la nena se cruzó frente a la cámara para pedirle algo a su madre y la mediática, con un gesto de la mano, la corrió sutilmente hacia un lado para que, según interpretaron los usuarios, no tapara la filmación. "Correte nena. Me están filmando"; "La corre sutilmente a la nena con el dedo para que no la tape de las cámaras"; "Empuja a la nena para que no le robe protagonismo... cero sorora, prefiero ver a Magno que es bellísima porque viene del linaje de Vicuña", fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las publicaciones del video.

La China Suárez corrió a su hija para no quedar fuera de foco cuando la grababan

Una vez más, los tortolitos demostraron estar atentos a todo lo que se dice sobre ellos en redes y decidieron romper el silencio digital que venían sosteniendo.

Fue Mauro Icardi quien compartió un video de la actriz llegando al estadio junto a sus hijos y luego publicó las imágenes de él con Amancio. Dos posteos que rápidamente se volvieron de los más comentados, sobre todo porque Benjamín Vicuña había compartido una selfie con su hijo contando cuánto lo extrañaba.

China Suarez, taraftara açık antrenman öncesinde RAMS Park'ta. pic.twitter.com/DFRnzpNt7Y — Hayatımız Galatasaray (@HayatmzGala) April 29, 2026

Eso sí, ambos presumieron looks tranquilos para demostrar cómo viven su día a día: la actriz apostó por un look clásico y relajado, mucho más sobrio que el elegido en el último partido local. Lució un jean blanco estilo chupín y una campera negra de cuero, que combinó con una cartera Chanel, aportando un toque elegante y atemporal al conjunto. El pelo suelto y maquillaje natural, fueron perfectos para la ocasión distendida.

Para sus hijos el clima también fue descontracturado. Rufina Cabré eligió un jean con buzo negro, mientras que Magnolia vistió un conjunto blanco y Amancio Vicuña apostó por un look completamente negro. La familia se ubicó en la tribuna junto a la niñera y el resto del grupo, disfrutando del ambiente relajado que propuso el Galatasaray al abrir las puertas del estadio para fanáticos y familiares.