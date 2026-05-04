Explosión en Gran Hermano Generación Dorada: amenazas, gritos, celos y una pelea feroz que sacudió la casa

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) entró en zona de máxima tensión y ya nadie logra disimular el desgaste emocional dentro de la casa. En apenas unas horas, el reality acumuló dos enfrentamientos explosivos que dejaron gritos, amenazas, acusaciones y escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Uno de los momentos más impactantes tuvo como protagonistas a Nazareno Pompei y Jennifer "Pincoya" Galvarini.

Todo comenzó cuando la chilena, en plena gala y delante de todos, pidió abiertamente que el público lo eliminara. Lo que parecía una jugada más del reality terminó detonando una reacción completamente fuera de control. "No te hagas la boluda. Ey, ¿estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso", lanzó Nazareno, acercándose de manera intimidante y señalándola muy cerca del rostro.

Pincoya, lejos de retroceder, respondió con un desafiante "sí, sí", lo que terminó de encender al participante. "¡No jugás conmigo con eso! No me tratés de traicionar a mí. Pedí. Pedí que me vaya yo. Pedí, pedilo que te veo", insistió, completamente alterado. La escena se volvió cada vez más incómoda para el resto de los jugadores. Mientras varios intentaban intervenir, Nazareno siguió elevando el tono: "No te hagas la loca. Conmigo no te hagas la loca que yo no soy estos giles, eh".

Incluso llegó a gritarle "bocona" y "fantasma" antes de alejarse unos metros para intentar calmarse. Yipio fue una de las primeras en intervenir para frenar la escalada. "Calmate, te lo estás tomando muy a pecho. Es Pincoya", le pidió mientras lo llevaba al patio. Sin embargo, Nazareno seguía furioso: "¡Más vale! ¿Qué me importa esa Pincoya?". Daniela de Lucía también trató de hacerlo entrar en razón: "No te pongas al level de eso, vos estás en campaña para que la gente te salve a vos".

Pero él continuó descargando bronca: "No, no, no, pero tampoco me metan el dedo en el or... Está todo bien. Si jodemos y nos cagamos de risa, nos cagamos de risa. Pero con eso no". La situación generó verdadera preocupación porque, en medio del cruce, Nazareno se acercó peligrosamente a Pincoya y varios participantes temieron que la pelea pudiera pasar a mayores. Las redes sociales explotaron casi al instante y el comportamiento del jugador quedó bajo la lupa.

Fiel a su estilo, Pincoya eligió bajar la tensión con humor, aunque sin minimizar lo ocurrido. En su clásico acting de llamada telefónica resumió la escena como solo ella sabe hacerlo: "Tremendo weón amenazándome, weón. Se chifló. Sí, poco más y me pega. Ni tú me gritas. No, si esto se chifla po weón". Horas más tarde, Nazareno intentó despegarse de la imagen violenta que dejó el episodio. "Me termina doliendo que reparta ese comentario sobre mí, es un tema que me pone mal, estoy a años luz de ser agresivo y violento, no va conmigo, toda mi estadía en la casa fui en contra de eso. Ni siquiera llegó a falta de respeto porque ni siquiera nos insultamos", aseguró en el streaming del programa. Sin embargo, las imágenes del enfrentamiento mostraron a un participante completamente desbordado.

Y como si eso fuera poco, la casa vivió otra batalla feroz durante la tradicional cena de nominados. Esta vez las protagonistas fueron Gladys "La Bomba Tucumana" y Luana Fernández, quienes protagonizaron un cruce cargado de acusaciones de traición, celos y reproches personales. La cantante arrancó sin filtros apenas tomó la palabra frente a Santiago del Moro: "Luana quiero que se vaya. No me gusta convivir con alguien que no es leal". Y profundizó: "Me sentí muy traicionada porque es con la primer gente que yo me relacioné. Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente y acusarme".

Luana no tardó en responder. "No ves cómo juego. Hace tres días entraste, no sabés cómo juego", disparó, visiblemente molesta. Pero Gladys redobló la apuesta: "Hacete la buenita". La tensión aumentó todavía más cuando salió a la luz el verdadero trasfondo del conflicto: el acercamiento de Gladys a Franco Zunino y los supuestos celos de Luana. La cantante fue letal: "Yo no vine acá a acostarme con nadie. Capaz que vos sí". "No lo sé, no parece", devolvió Luana, mientras la discusión se convertía en un intercambio lleno de ironías y golpes bajos. "Con vos no podría convivir nunca. No puedo, ni quiero, ni deseo", sentenció La Bomba.

Luana, por su parte, intentó sostenerse con una mezcla de resignación y desafío: "Está perfecto. La gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto". La cantante remató sin anestesia: "Ya no. No, ¿qué me importa? Yo tengo vida afuera, tengo trabajo". Y Luana contestó inmediatamente: "Todos tenemos vida. Yo también tengo trabajo, por suerte. Y me costó un montón llegar hasta acá".