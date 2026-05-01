Diego Peretti pasó por el quirófano, suspendió funciones y ya se recupera: qué le pasó al actor de El jefe del jefe

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo: el actor Diego Peretti debió ser internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) y someterse a una angioplastia con colocación de un stent luego de que los médicos detectaran una irregularidad durante un chequeo de rutina. Aunque la preocupación creció rápidamente entre sus seguidores y el ambiente teatral, desde su entorno llevaron tranquilidad y confirmaron que la intervención "salió todo bien" y que el actor ya se encuentra en su casa recuperándose. Todo comenzó el martes, cuando Peretti acudió a realizarse estudios cardíacos de control.

Diego Peretti pasó por el quirófano, suspendió funciones y ya se recupera

Según contó la periodista Maru Leone al aire de Mercuriali1079 en El Observador 107.9, "había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron, por precaución, dejarlo internado para hacerle más estudios de rigor". La situación derivó en una intervención el miércoles. "En el día de ayer fue intervenido, le colocaron un stent, salió todo bien", reveló la periodista. Sobre el diagnóstico, precisó: "Me cuentan que es una cardiopatía isquémica, que básicamente es cuando las arterias coronarias se estrechan y por eso se coloca un stent, es un procedimiento muy habitual".

En la misma línea, Maribel Leone explicó: "Él se fue a hacerse un estudio de chequeo del corazón y los médicos decidieron dejarlo internado por precaución, para realizarle más estudios de rigor". Y agregó: "Ayer le colocaron un stent; salió todo bien. El diagnóstico es una cardiopatía isquémica, que se da cuando las arterias coronarias se estrechan". La intervención obligó a modificar la agenda laboral del actor. Peretti tuvo que suspender las funciones de la obra El jefe del jefe, la comedia que protagoniza junto a Federico D'Elía en el Paseo La Plaza.

Las presentaciones fueron reprogramadas para la semana del 22 de mayo, aunque desde la producción señalaron que el actor podría retomar antes algunas funciones previstas, incluida una para el 8 de mayo. "Es probable que en los próximos días reciba el alta, pero va a tener que guardar reposo. Él está haciendo la obra El jefe del jefe en el Paseo La Plaza y tuvieron que suspender las funciones por esta semana; luego vuelve a subirse a las tablas", reveló Leone. Desde la producción del espectáculo también confirmaron a TN Show que "se trató de una intervención ambulatoria y programada en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires".

Diego Peretti pasó por el quirófano, suspendió funciones y ya se recupera

La noticia impactó especialmente porque Peretti atraviesa un gran momento teatral. El pasado 17 de abril estrenó El jefe del jefe, una comedia en la que comparte escenario con D'Elía y que rápidamente despertó curiosidad por su particular trama. La obra gira en torno a Gabriel, dueño de una empresa que, años atrás, inventó a un presidente ficticio para evitar quedar expuesto ante decisiones incómodas.

Diego Peretti pasó por el quirófano, suspendió funciones y ya se recupera

Pero el plan se complica cuando unos compradores extranjeros exigen negociar cara a cara con ese supuesto jefe invisible. Desesperado por no perder el negocio, el personaje termina contratando a un actor desempleado para interpretar al inexistente presidente de la compañía. Ahí aparece el caos: el improvisado actor decide llevar el papel demasiado lejos y comienza a adueñarse del personaje con libertades inesperadas, generando una catarata de situaciones absurdas y desopilantes. Ahora, mientras el público espera el regreso de Peretti a las tablas, el actor atraviesa días de reposo y recuperación, acompañado por la tranquilidad de que la intervención fue exitosa.