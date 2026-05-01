El melancólico mensaje de Benjamín Vicuña mientras La China Suárez disfruta de Turquía con Mauro Icardi

La distancia volvió a convertirse en protagonista en la vida de Benjamín Vicuña. Mientras Eugenia "La China" Suárez disfruta de la etapa en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijos, el actor chileno compartió una postal cargada de nostalgia que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Vicuña, que suele mantener un perfil bajo en Instagram y no acostumbra a exponer demasiado su intimidad, publicó una tierna imagen junto a Amancio, el menor de los hijos que tuvo con la actriz.

El actor chileno volvió a abrir su corazón en redes sociale

En la fotografía se puede ver al pequeño abrazándolo y dándole un beso en la cara, mientras el actor cierra los ojos y se deja llevar por el momento. "Extrañando ando", escribió el intérprete, en una frase breve pero contundente, que reflejó toda la angustia que atraviesa desde que Magnolia y Amancio se instalaron en Estambul junto a su madre.

Actualmente, La China Suárez reside en Turquía acompañando a Mauro Icardi, figura del Galatasaray, junto a sus hijos Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio. Los chicos incluso están escolarizados allí desde mediados de febrero, cuando la actriz regresó al país europeo tras pasar parte del verano argentino con Vicuña.

La publicación del actor además coincidió con una semana especialmente sensible. Días atrás, Vicuña ganó el Martín Fierro de la Moda 2026 en la categoría de actor con mejor estilo en ficción por Corazón delator, celebración que compartió junto a su pareja Anita Espasandin. Sin embargo, la ausencia de sus hijos menores volvió a atravesarlo emocionalmente.

Icardi entró con amancio en su último encuentro con el Galatasaray

La tensión familiar lleva meses instalada. De hecho, en varias entrevistas el chileno ya había hablado del difícil proceso de adaptación que implica tener a sus hijos viviendo a miles de kilómetros de distancia. "Es difícil. Es toda una adaptación que me excede. Me costó entender que ella (La China) tenía necesidad de irse. No era justo, pensé en los derechos de los chicos. Tienen que estar con su madre y con su padre. Intento ser optimista", reconoció durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live.

Lejos de esconder el desgaste emocional, el actor también comparó la relación actual con Suárez con la buena convivencia que supieron construir tiempo atrás tras separarse. "La verdad es que hace dos años atrás, estando separado de dos parejas importantes con hijos y todo, teníamos un muy buen vínculo", recordó. Incluso confesó que llegó a convertirse en una especie de consejero sentimental para amigos divorciados: "De hecho, por momentos, me atreví a dar consejos a mis amigos míos".

Y añadió: "De que se llevaran bien, que hicieran familia". Pero ese equilibrio, según él mismo admitió, terminó quebrándose. "Y la verdad, no es fácil organizar un barco de las dimensiones que yo manejo con hijos, con cosas. No es sano", sostuvo con visible angustia. En otra aparición reciente, volvió a sincerarse sobre el tema y reconoció que la situación todavía está lejos de resolverse: "No es fácil organizar un barco con las dimensiones que yo manejo".

Mauro Icardi y China Suárez disfrutan un día de playa y mate

Según explicó, "ese equilibrio que fue exitoso, lamentablemente, se derrumbó". Mientras tanto, del otro lado del mundo, La China Suárez y Mauro Icardi muestran una postal completamente distinta. La pareja compartió románticas imágenes de una escapada familiar a la playa para recibir la primavera turca. Entre mates, mantas sobre la arena y caminatas frente al mar, el futbolista del Galatasaray publicó fotos junto a la actriz, sus hijos y Tano, el enorme cane corso negro que acompaña a la familia. En una de las postales más comentadas se ve a La China recostada sobre la espalda del delantero, ambos sonrientes y cómplices. También hubo imágenes de Rufina jugando con Amancio en el agua y de Icardi paseando con el perro por la orilla del mar, en una secuencia que mostró la cotidianeidad familiar que construyeron en Turquía.