Susto en Libertador: el hijo de Ricardo Fort chocó a un motociclista y protagonizó un accidente con su BMW

Felipe Fort, el joven heredero de una de las familias más mediáticas del país, se vio envuelto en un accidente vial en la noche del jueves en plena Recoleta. Con su BMW último modelo, embistió contra una motocicleta en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho no dejó heridos graves, pero reavivó el contraste entre la exposición de una vida de lujos y la vulnerabilidad que puede desatarse en segundos al volante.

El joven empresario se llevó por delante a una moto

Eran las 19:20. Avenida del Libertador, entre Ortiz de Ocampo y Mariscal Ramón Castilla. Una escena habitual de tránsito porteño se interrumpió de golpe cuando un BMW 220I, conducido por Felipe Fort, impactó contra una moto Kawasaki 900. El conductor de la moto, identificado como Jesús Victoriano Rojas Valdivia, realizaba una maniobra para doblar cuando fue embestido desde atrás por el vehículo del joven empresario.

Aunque en un principio trascendió -erróneamente- que Felipe había atropellado a una mujer en monopatín, fue el propio Ángel de Brito quien corrigió al aire la información en su programa LAM tras leer el parte oficial. "Se trató de un choque simple. No hubo heridos ni se instó acción penal", aclaró el conductor. "Hace un ratito tuvo un accidente automovilístico Felipe Fort, el heredero. No pasó nada, por suerte está todo bien", contó Ángel de Brito en LAM. "Iba en el auto y chocó contra una chica que iba en monopatín. Fue a las 19:54. No quisieron asistencia médica. La chica en monopatín tenía golpes en la cara. Conductor, sin lesiones", dijo al principio.

Minutos más tarde, el conductor corrigió su información luego de que trascienda el parte oficial. "Avenida del Libertador y Billinghurst. Personal policial desplazado por choque entre un vehículo y una moto. Arriba personal al lugar y se constató un choque simple entre un automóvil BMW 220 conducido por el señor Fort Felipe, de 21 años, y una moto Kawasaki 900 conducida por Jesús Victoriano Rojas Valdivia. Ambos circulaban por Avenida del Libertador y al doblar la moto en Castillo es embestida por detrás por el automóvil. Se labra expediente con constancia de que se trata de un choque simple y ninguna de las partes desea instar a la acción penal", leyó.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME, que asistió a los involucrados y confirmó que no se registraron lesiones. Ambos conductores decidieron no iniciar acciones legales, y la Policía labró un expediente sin apertura judicial. Desde Barcelona, el abogado de la familia Fort, César Carozza, atendió el llamado de los medios para llevar tranquilidad, pero también dejó entrever ciertas inconsistencias. "Felipe me llamó en el momento del siniestro para cruzar los datos con el otro conductor. Me extraña que el parte hable de un impacto trasero, cuando los daños en el BMW están del lado izquierdo", declaró, abriendo la puerta a una posible revisión de los hechos.

El hijo de Ricardo Fort embistió a una moto que circulaba por Avenida Libertador.

El episodio ocurre apenas semanas después de que Felipe compartiera con sus más de 750 mil seguidores las imágenes de su glamoroso viaje a Japón. Vestido de negro total, posando ante murales nipones y luciendo un nuevo look rapado, el heredero del "Comandante" parecía disfrutar de una vida cuidadosamente curada en redes sociales. Pero la realidad lo encontró en las calles de Buenos Aires, donde el peso de su apellido y el lujo de su BMW se mezclaron con el estruendo metálico de un accidente inesperado.