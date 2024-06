Tinelli estalló por las críticas por su bajo rating e hizo malabares para justificar su reality con "El Tirri"

Luego de que surgiera el rumor acerca de que tras dos emisiones levantaban de la pantalla a Primos de América de Marcelo Tinelli, el histórico conductor y actual gerente de programación de la señal, explicó que esta fue su decisión y negó el fracaso atribuido, pero reconoció que el rating no lo acompañó ni en la entrevista que le realizó a Lionel Messi, ni en el programa que hicieron después junto a Luciano "El Tirri" Giugno.

"Nunca entendí este ensañamiento o esto de 'levantaron el programa'. Decir 'el fracaso'. No anduvo bien de rating, pero es lógico y no es algo tremendo. Nadie lo levantó, lo levanté yo mismo y como no teníamos el material del partido dijimos: 'No lo hagamos'. No entiendo el ensañamiento muy fuerte de gente amiga, gente colega", lamentó el ex presidente de San Lorenzo en una declaración que mandó a El run run del espectáculo.

"No entendí por qué tanto ensañamiento, pero sobre todo de algunos colegas hasta con envidia, resentimiento y un odio, diciendo cosas feas", agregó. A su vez, aseguró que seguirán cubriendo la Copa América sin importar estas discusiones.

"No se levantó ningún programa mío de la pantalla de América. Lo puse yo y lo saqué yo de la pantalla", explicó "El Cabezón" sobre los cambios en la pantalla que coordina. Además, afirmó que no entiende ni "de dónde salió esto" ni "por qué se agrandó tanto una situación sumamente normal".

"Nosotros llegamos el martes a Estados Unidos y teníamos tanto material el miércoles que yo mismo dije 'hagamos un programa'. Nosotros vinimos para trabajar en las redes con El Tirri y Federico Hoppe. Dijimos 'tenemos tanto material, pongámoslo en la pantalla de América ese día, hagamos miércoles y viernes dos especiales, uno antes del partido y otro después, el jueves'. Eso era lo único que estaba pautado", recordó el conductor.

La entrevista de Marcelo Tinelli a Lionel Messi.

"A partir de ahí, de si llegábamos a tener material para editar, veíamos qué hacíamos, pero lo decidimos el día que veníamos del avión, el martes. Sin promoción y sin nada salió el programa. No anduvo bien de rating, es verdad, pero tampoco tenía mucha promoción", se atajó Tinelli. "No lo dijimos en ningún lado y tampoco estaba pensado para hacerlo en televisión. Juntamos cosas que teníamos de las historias mías y del Tirri y las subimos a la pantalla de América", añadió.

Sobre el conflicto con Conmebol y la organización de la Copa América, el showman relató que el jueves se enteraron de que no podían ingresar al estadio "bajo ningún aspecto" y sin importar razones y excusas. "Es más, intentamos ir a cubrir la práctica de la Selección al estadio en el día que fueron a hacer el reconocimiento de campo y nos sacaron. Estaban todos los de ESPN", aseveró.

Marcelo Tinelli entrevistó a Lionel Messi y lo compararon con "Furia" de Gran Hermano.

"Nos dijeron que los complicábamos y que no podíamos hacerlo bajo ningún aspecto, ni subir a una cancha ni poner imágenes del partido en vivo porque no teníamos los derechos. Entonces para subirlo desde un teléfono, para hacer lo que hacemos en el Instagram, me pareció que no daba calidad televisiva. De hecho creo que hubo dos radios y dos streamings sancionados y no sé si un canal de televisión", especuló Tinelli. "Todos dijimos 'no lo pongamos al programa' y yo mismo lo dije. De acá viene que las autoridades de América decidieron levantarlo. No entiendo. Yo soy el gerente de programación y yo dije de hacerlo y en otro momento dije 'no lo hagamos ahora'", insistió.

El histórico conductor también se refirió a otra de las polémicas actuales, respecto a su corte y color de cabello y con su parecido a Juliana "Furia" Scaglione de Gran Hermano. "A mí me encanta que me carguen por el pelo, no me preocupa para nada que me digan cosas de la cara. Al contrario, yo no me fijo nada de las personas y yo de eso me río. Me río siempre de todo. Le dije a Leo que era un homenaje por jugar en el Inter de Miami, así que toda esta Copa América voy a tener el pelo rosa", confesó.