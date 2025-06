La China Suárez reaparece en redes, desmiente todo y se lanza a Netflix bien acompañada

En los últimos días, la China Suárez decidió alejarse de las redes sociales debido a las constantes críticas que sigue recibiendo desde su vínculo con el WandaGate. Sin embargo, la noche del martes volvió a mostrarse activa en su cuenta de Instagram, donde compartió un momento personal y, de paso, salió a bancar a su novio, Mauro Icardi.

Fue la periodista Cora de Barbieri quien deslizó que la ex Casi Ángeles estaría cada vez más alejada de su círculo íntimo: "La China Suárez es una persona muy amigable, que tiene mucho entorno, o tenía, no sé... Y al parecer, ese entorno que la acompañaba a sol y sombra, hoy uno lo busca y no lo encuentra", comentó.

La China Suárez mostró su cambio de look para su nuevo proyecto laboral

A raíz de esa información, varios panelistas señalaron un cambio en su estilo de vida. En las últimas semanas, la actriz viajó a Milán para acompañar a Icardi en una audiencia de divorcio con Wanda Nara, y también estuvo presente en Turquía durante los festejos del Galatasaray: "Desde que Mauro Icardi entró a la vida de la China Suárez, las cosas comenzaron a cambiar. Y cambiaron tanto que el entorno no está", advirtieron.

Algunos periodistas sostienen que este distanciamiento fue por pedido del futbolista. Sin embargo, la propia China se encargó de desmentirlo con una publicación en sus historias. "Welcome Juanma Cativa", escribió su amiga Carolina Nolte junto a una selfie de los tres, a lo que Suárez respondió: " Te extrañamos, no te vayas más ".

La China Suárez volvió a las redes sociales con una significativa selfie

Así, dejó en claro que la distancia con sus amigos no fue impuesta por Icardi, sino por la ausencia de su amigo, quien no estaba en la ciudad. De hecho, si uno visita el perfil del dueño de Mala Peluquería, puede ver historias destacadas de su paso por España, lo que coincide con el relato de la actriz y desmiente las versiones que circularon.

Además, la China Suárez aprovechó su regreso a las redes para compartir una novedad sobre su carrera profesional: protagonizará una nueva serie de Netflix titulada En el Barro. Con este anuncio, la actriz demuestra que, más allá de las polémicas, sigue activa y enfocada en sus proyectos artísticos.