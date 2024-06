Oky echó culpas a Tuli Acosta porque su novia Sasha Ferro lo dejó: "No es fácil estar con alguien como yo"

Sasha Ferro, la última novia de Octavio Appogh, más conocido como Oky, dejó perplejos a sus seguidores en Instagram. Es que usó esa red social para comunicar que su relación con el streamer quedó en el pasado pero lo que fue una total novedad son las razones por las que decidió cortar.

Con una foto que los muestra todavía acaramelados, expresó contundente: "Quiero comunicarles que mi relación con Oky terminó, no se puede estar con una persona que no tiene responsabilidad afectiva, ni empatía ni sabe lo que quiere", dijo sin tapujos.

Sasha dejó a Oky

Además, dijo que le "duele mucho" comunicar la separación de Oky y confirmó que sus esfuerzos por que siguiera la relación fueron miles: "Me duele mucho comunicarles esto porque la remé y luché mucho para poder seguir en la relación y poder solucionar nuestros problemas".

La modelo e influencer, sin embargo, fue lapidaria con respecto a las razones por las que dejó de verse con Oky: "No puedo seguir destruyéndome a mí misma intentando salvar a otra persona", dijo y contundente expresó: "Lo amé y lo amo y me duele mucho esto. Pero es lo mejor".

Sasha y Oky

Sasha dejó una puerta abierta y dudas con respecto a qué hay verdaderamente detrás de sus razones por las que dejó al influencer que fue acusado de violencia de género por Tuli Acosta, su ex novia también influencer: "No quisiera tener que hacer más cosas públicas así que espero que todo se termine acá, gracias. Me quedo con los mejores recuerdos", dijo.

La respuesta de Oky no se hizo esperar. El influencer habló a través de su canal oficial: "No tengo nada que decir de ella, nada malo", expresó y continuó: "Al contrario, fue la mejor novia que tuve en mi vida. Probablemente nunca encuentre una chica como ella, pero bueno, es parte de la vida. Fue un año muy difícil".

Sasha y Oky

Además, dijo: "Hay cosas que me duelen, pero quizás en una de esas resolvemos. Si no, está bien. Yo sé que no es fácil estar con alguien como yo. Soy una persona muy complicada y es mucha presión social estar conmigo", expresó el influencer.

Y, en una clara referencia a Tuli Acosta, Oky la responsabilizó de su ruptura con Sasha: "Mucha gente hizo todo lo posible para que yo corte con ella (...) A ella le afectó mucho los comentarios de la gente. No es esa la razón por la que cortamos claramente, pero influyó mucho. Sasha es la única que me quiso de verdad y no por lo que tenía (...) Suficiente tuve con Tuli", dijo contundente.

Tuli contra Oky: lo denunció públicamente

"A mí lo que me pasó fue que en lo personal soy muy unida a mi familia y fue una época de muchos años que me aislé mucho incluso de mi familia y hoy lo puedo ver. Mucho maltrato más psicológico que otra cosa. Incluso hoy en día hay muchas cosas que tengo que sanar, que lo voy hacer con el tiempo", dijo Tuli en el stream de Olga.

Tuli también reflexionó en aquella oportunidad: "El haber estado muy expuesta, fue por ahí donde entró todo. 'Si me dejas, todo esto se te vuelve en contra a vos'; '¿Qué, me querés dejar? Por eso estas conmigo, entonces si me dejas sólo me lo confirmas'", indicó y explicó: "Entonces era mucho tiempo que decís 'no te quiero afirmar todas estas cosas ni justificar lo que me decís'".

Además Tuli contó una situación mínimamente confusa en cuanto a su perro: "Me pasó que tuve la pérdida del ser más cercano que tenía yo, que era mi perrita. Fue un día que yo me pelee, me fui de la casa, volví y había desaparecido mi perra. Supuestamente se fue, pero era un Chihuahua pero viste como son... son mascotas miedosas que no se van a ningún lado. Yo llegué y ya no estaba. Eso fue la salida que tuve que tomar diciendo que me iba de esa casa".