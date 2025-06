Seis años de prisión a un ex intendente cordobés por acoso sexual: deberá pagar una millonaria cifra a las denunciantes

José Eugenio Díaz, ex intendente de la localidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje, entre 2002 y 2004, fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de abuso sexual y coacción a seis mujeres durante su gestión. La sentencia, dictada el pasado 19 de junio por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, se dio en el marco de un juicio abreviado en el que el ex funcionario confesó los hechos.

El caso generó indignación en la comunidad local y en todo el país, no solo por la gravedad de los delitos cometidos, sino también porque Díaz no fue inhabilitado para ocupar cargos públicos, a pesar de haber utilizado su posición de poder para perpetrar los abusos.

Fue el abogado querellante, Pablo Olmos, quien confirmó la condena a la Agencia Noticias Argentinas y destacó que las pruebas y testimonios presentados durante el proceso fueron determinantes para obtener justicia. Los relatos de las denunciantes revelan un patrón sistemático de abuso de poder e intimidación por parte de Díaz: el ex intendente aprovechaba su rol como máxima autoridad municipal para acosar a las mujeres que trabajaban con él o que dependían de programas sociales gestionados por la municipalidad.

Una de las víctimas relató que Díaz la citó a su despacho, donde cerró la puerta y comenzó a realizar comentarios inapropiados sobre su apariencia física: "Me dijo cosas como 'qué linda que sos', ' qué linda cola que tenés ' y 'anoche soñé con vos'", declaró la mujer. Este tipo de comportamiento era recurrente y formaba parte de un clima laboral hostil e intimidante.

Otra mujer detalló un episodio en el que Díaz le propuso ir juntos a un hotel en la ciudad de Cruz del Eje. Ante su negativa, el ex intendente tomó la iniciativa de tocarla sin su consentimiento: "Me puso las manos en los pechos y me pidió que me abriera la ropa para mostrarle los senos", contó la víctima en su testimonio.

En otro caso, Díaz utilizó amenazas para coaccionar a una trabajadora. Según consta en el expediente, le advirtió que perdería su empleo si no accedía a mantener relaciones sexuales con él: "Me dijo que no volviera a trabajar más si no me acostaba con él. Me dejó claro que si no hacía lo que él quería, me iba a dar de baja del plan social del que dependía para mantener a mi familia", relató una de las mujeres.

Las amenazas también incluyeron referencias a familiares de las víctimas, como en el caso de una mujer a quien Díaz le recordó que tenía una hija pequeña. "Me dijo: 'Pensalo bien porque tenés una hija. Así como le devolví el plan a tu madre, te lo puedo quitar '. También me advirtió que no hablara de lo que pasaba, porque si lo hacía, me podía pasar lo mismo que a las otras", declaró.

El tribunal consideró acreditados los abusos y las amenazas denunciadas por las víctimas. Como parte de la condena, Díaz deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años, entre ellas mantenerse alejado de las víctimas, someterse a tratamiento psicológico y pagar una reparación económica de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que aceptaron el acuerdo.

Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos del fallo es que José Eugenio Díaz no fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en el futuro. Durante la audiencia, su abogado defensor solicitó expresamente que no se le aplicara esta sanción, un pedido que fue aceptado por el tribunal.