Tini y De Paul en modo "reconciliación soft" en Madrid: fueron vistos juntos de compras y disfrutando de un café

La aparición pública de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, juntos y de compras en un local de la ciudad española de Madrid, puso fin a las especulaciones acerca de una reconciliación en su pareja. Es que días atrás habían compartido un vuelo a España, aunque no se habían mostrado juntos en el Aeropuerto de Ezeiza. Ahora, tras el registro de ambos y los testigos visuales que confirmaron que compartieron un café tras el video, las sospechas llegaron a su fin.

Rodrigo de Paul de compras con Tini Stoessel en Madrid.

"Me acabo de encontrar a Tini y Rodrigo de Paul en Miu Miu", escribió una influencer de acuerdo a lo que registró la Agencia Noticias Argentinas. Sobre lo visto allí, además informó que la cantante iba en busca de unas gafas de sol, mientras que el futbolista sólo chusmeaba los suéters que había en la tienda de moda.

Al igual que los rumores de reconciliación, las especulaciones acerca de que Tini viajó a Europa para acompañar al mediocampista en la recuperación de una lesión muscular de grado bajo en su muslo derecho, que lo tiene alejado de las canchas, volvieron a encenderse a partir de la aparición pública en conjunto de ambos.

En ese sentido, la influencer que los registró de compras juntos, también agregó que tras las compras también siguieron de paseo y fueron a tomar un café a la tienda ubicada en la calle C. de Serrano, altura 54, aunque de esta situación no hubo registros audiovisuales como de la anterior parte del paseo. De Paul y Stoessel fueron pareja desde antes del Mundial de Qatar 2022, donde él se consagró como campeón del mundo, hasta unos meses después, cuando los reclamos de la ex de él Cami Homs en el Bailando por un Sueño, detonaron la paciencia de la cantante, quien pidió terminar la relación para evitar que la exposición pública siga creciendo.

Tini Stoessel fue atrapada en video mientras estaba de compras en Madrid con Rodrigo de Paul.

Lo cierto es que, aun separados, siempre se mostraron cordiales y con una buena relación, lo que incrementó siempre los rumores acerca de una reconciliación en puertas. Estas imágenes terminaron por confirmar que la historia que empezaron a escribir juntos hace tres años, continúa (aunque todavía en secreto).