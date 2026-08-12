¿Tini rompió con su papá? La decisión económica que habría profundizado la interna familiar

Durante años, Alejandro Stoessel fue mucho más que el papá de Tini Stoessel. Acompañó sus primeros pasos, estuvo detrás de su carrera y se convirtió en una pieza fundamental del engranaje que transformó a Martina en una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Sin embargo, algo parece haber cambiado. Y, paradójicamente, Rodrigo De Paul, el hombre que habría contado con el visto bueno de la familia incluso cuando ya no estaba en pareja con la cantante, aparece ahora en el centro de una nueva etapa en la que el productor estaría perdiendo poder.

La interna familiar volvió a quedar expuesta en medio de los preparativos del casamiento. Gustavo Méndez aseguró en La Mañana con Moria que, al menos hasta el 6 de agosto, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera no estaban contemplados entre los invitados a la boda de su hija con el futbolista.

Se casa Tini Stoessel

Con el correr de los días comenzaron a conocerse los supuestos motivos detrás del distanciamiento. "Me dicen que la que baja la persiana es Tini, que la mamá está triste", aseguró Méndez al referirse al conflicto. Según trascendió, las diferencias estarían relacionadas con el manejo del dinero, los negocios y el rol que durante años tuvo la familia en la carrera de la artista.

Detrás de la posible ausencia de sus padres en el casamiento habría, entonces, un conflicto mucho más profundo. Tini estaría decidida a tomar definitivamente las riendas de su carrera y, sobre todo, de sus finanzas, un terreno en el que Alejandro tuvo históricamente un papel fundamental.

La interna familiar que habría comenzado con Young Miko

El vínculo entre Tini y sus padres ya había quedado bajo la lupa a finales de 2024, cuando crecían las versiones de romance entre la cantante y Young Miko. En aquel momento, Juan Etchegoyen reveló que la relación no habría sido bien recibida por Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. "Si bien entre ellas está todo espectacular existe una fuerte interna en la familia de la Triple T porque no cayó bien este romance, no cayó bien en los padres de Tini", aseguró entonces el periodista.

Pero había un detalle todavía más llamativo: mientras Tini avanzaba en su supuesto vínculo con la cantante puertorriqueña, sus padres no habrían terminado de soltar a Rodrigo De Paul: "Yo creo que los padres de Tini no sueltan a De Paul, que de vez en cuando lo siguen viendo", sostuvo Etchegoyen en aquel momento.

Es decir, aun cuando Rodrigo ya no formaba parte oficialmente de la vida sentimental de su hija, Alejandro y Mariana habrían mantenido un buen vínculo con el futbolista. Mientras tanto, Young Miko no habría conseguido la misma aceptación dentro del clan Stoessel.

El romance entre Tini Stoessel y Young Miko fue el principio del fin de los Stoessel

Lo curioso es que el quiebre profesional entre padre e hija tampoco habría comenzado con los preparativos de la boda. En medio de aquellas versiones sobre Young Miko, Etchegoyen había revelado un dato que entonces pudo pasar inadvertido, pero que hoy adquiere otra dimensión: "Encima se le suma que, como adelanté hace mucho tiempo, Alejandro ya no es el mánager de su hija, ahí hubo un quiebre en lo profesional también", había contado.

El cambio en las cuentas que habría molestado a Alejandro

Durante años, Alejandro no solo estuvo involucrado en las decisiones profesionales de su hija, sino también en la administración de sus cuentas y sus negocios. Sin embargo, ese esquema habría llegado a su fin y allí vuelve a aparecer el nombre de Rodrigo De Paul: "Tini quiso poner un administrador así nos ayuda y ver todo. El mismo administrador que tendría Rodrigo De Paul", contó Paula Varela en Intrusos. Y agregó sobre la reacción que habría generado la decisión: "No gustó nada".

De Paul le presentó su contador a Tini Stoessel

En el programa también analizaron el cambio de postura de la cantante: "Quizás Tini quiere tomar las riendas de su negocio. Si bien es un producto de lo que logró Alejandro, hoy por hoy es una figura independiente".

De esta manera, la interna parece haber dejado de ser solamente familiar para trasladarse también al terreno profesional y económico. Tini habría decidido independizarse de la estructura que durante años encabezó su padre y habría incorporado a una persona de confianza vinculada a De Paul para administrar sus finanzas.

¿De Paul alejó a Tini de su papá?

La situación deja una paradoja difícil de ignorar. El futbolista que habría contado con el respaldo de Alejandro Stoessel incluso durante el distanciamiento de la pareja hoy aparece involucrado, aunque indirectamente, en una de las decisiones que más poder le habría quitado al productor dentro de la carrera de su hija.

Así, mientras Tini avanza hacia su casamiento y busca manejar de manera independiente su carrera y su patrimonio, Rodrigo De Paul podría haberse convertido, irónicamente, en una suerte de "karma" para Alejandro Stoessel: el hombre que alguna vez habría preferido para su hija hoy estaría acompañándola en el proceso de cortar uno de los últimos lazos profesionales y económicos que todavía la unían a su padre.