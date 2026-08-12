De Cristiano Ronaldo a históricos rivales: los mensajes de apoyo a Lionel Messi, el hombre más querido del planeta

Hay futbolista que trascienden lo que hacen dentro de una cancha y Lionel Messi volvió a comprobarlo en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Después de despedir públicamente a su papá, Jorge Messi, quien murió el sábado a los 68 años, el capitán recibió una verdadera avalancha de cariño que cruzó camisetas, países, idiomas y hasta históricas rivalidades.

Este miércoles, el futbolista eligió su cuenta de Instagram para publicar una sentida carta dedicada a su padre. Lo hizo después de atravesar junto a su familia la ceremonia íntima que se realizó durante el fin de semana en Rosario.

Lionel Messi reapareció en Instagram con una foto junto a su papá

En su mensaje, Leo puso en palabras el dolor que atraviesa y dejó una frase que impactó especialmente por las dudas que planteó respecto de su futuro en el fútbol: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".

La publicación rápidamente se convirtió en un enorme abrazo virtual. Compañeros, rivales, campeones del mundo, figuras del espectáculo y fanáticos de distintos rincones del planeta dejaron de lado cualquier diferencia para acompañar al 10.

Lionel Messi recibió un gesto inesperado de Cristiano Ronaldo

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Cristiano Ronaldo, protagonista junto a Messi de una de las rivalidades deportivas más importantes de la historia del fútbol. Esta vez no hubo Balones de Oro, récords ni discusiones sobre quién fue mejor: "Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el portugués.

También apareció Sergio "Kun" Agüero, uno de los grandes amigos que el fútbol le dejó a Messi, quien resumió todo en apenas dos palabras: "Te quiero". A él se sumaron integrantes de la Selección argentina como Cuti Romero, Leandro Paredes y Enzo Fernández, que acompañaron la publicación con corazones y emojis de manos rezando.

El mensaje de Enzo Fernández tras el posteo de Messi

El cariño también llegó desde el mundo del espectáculo. Marley escribió: "Hermosas palabras. El mundo entero te ama", mientras que Sofi "Jujuy" Jiménez expresó: "Un país entero te abraza Leo". Por su parte, Jimena Barón dejó un contundente: "Fuerza Leo".

Yanina Latorre también quiso acompañarlo en medio del duelo y comentó: "Te amo mucho. Gracias siempre gracias". En la misma línea, Diego Leuco escribió: "Muchas fuerzas para vos y tu familia. Los amamos".

Entre los mensajes más emotivos apareció el de Grego Rossello, quien hizo referencia al vínculo entre padre e hijo: "Muchísimas fuerza Leo. Tuviste el padre más orgulloso de su hijo del mundo".

De sus amigos a sus máximos rivales: Lionel Messi, el hombre más querido del planeta

El acompañamiento incluso llegó desde quienes alguna vez estuvieron del otro lado de la cancha. Ferran Torres, futbolista español que levantó la Copa del Mundo en 2026, reaccionó con un corazón a las palabras del argentino.

Pero quizás la dimensión del cariño que genera Lionel Messi quedó reflejada mucho más allá de los nombres conocidos. Cientos de páginas de fanáticos y miles de usuarios anónimos inundaron la publicación con mensajes escritos en español, inglés y árabe, además de corazones, banderas argentinas y emojis de tristeza.